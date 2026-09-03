Schrottankauf in Oberhausen – Metall aus der Stadt des Gasometers

Schrottankauf in Oberhausen – Metall zwischen Gasometer, CentrO und Rhein-Herne-Kanal
Oberhausen (PLZ 46045–46149) ist eine kreisfreie Stadt im westlichen Ruhrgebiet. Mit rund 210.000 Einwohnern gliedert sich die Stadt in die drei Stadtbezirke Alt-Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld, mit Stadtteilen wie Lirich, Styrum, Schmachtendorf, Königshardt, Buschhausen und Tackenberg.
Als Standort des Gasometers Oberhausen – einer der markantesten Industriedenkmäler Europas – sowie des CentrO als einem der größten Einkaufs- und Freizeitzentren Europas fällt in Oberhausen bis heute in Industrie- und Gewerbebetrieben viel Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen drei Stadtbezirken für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Oberhausen zur Verfügung – von Alt-Oberhausen bis nach Sterkrade und Osterfeld.
Schrott in Oberhausen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Oberhausen vereint ehemalige Industrieflächen, moderne Freizeit- und Gewerbeimmobilien und gewachsene Stadtteile auf großer Fläche: Von den Gewerbegebieten rund um den Rhein-Herne-Kanal über die Betriebe in Sterkrade bis zu den Handwerksunternehmen in Osterfeld fällt im gesamten Stadtgebiet Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Oberhausener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Oberhausen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Oberhausen zu Tagespreisen
Oberhausens Wirtschaft wandelte sich vom Montanstandort zum Dienstleistungs- und Freizeitzentrum, geprägt durch Logistik am Rhein-Herne-Kanal sowie Handwerk und Gewerbe in Sterkrade und Osterfeld. Betriebe produzieren dabei täglich werthaltige Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Sterkrade mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Osterfeld mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Styrum mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Oberhausen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Oberhausen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Königshardt oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Oberhausener Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Oberhausener Stadtteile – von Sterkrade bis nach Osterfeld. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Oberhausen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Oberhausen müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Oberhausen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Oberhausen.
In Oberhausen stehen imposante Industriedenkmäler wie der Gasometer neben modernen Gewerbeimmobilien rund um das CentrO sowie Wohnbebauung in Sterkrade und Osterfeld. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Oberhausen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Oberhausen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Oberhausen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Oberhausen als Logistik- und Freizeitstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Der Strukturwandel vom Montanstandort zum Freizeit- und Dienstleistungszentrum rund um CentrO und Gasometer hat Oberhausen zu einem vielseitigen Gewerbestandort gemacht. Rund um den Rhein-Herne-Kanal und die Gewerbegebiete in Sterkrade haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Speditionen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Osterfeld und Styrum.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/oberhausen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Oberhausen
- Wann ist eine Schrottabholung in Oberhausen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Oberhausen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Oberhausener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Oberhausen kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Oberhausen möglich – auch in Außenbezirken wie Königshardt oder Schmachtendorf?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Königshardt, Schmachtendorf oder Buschhausen. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den Rhein-Herne-Kanal oder in anderen Oberhausener Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Industrie- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr