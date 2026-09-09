Schrottankauf in Kleve – Metall vom Niederrhein bis zur niederländischen Grenze

Schrottankauf in Kleve – Metall zwischen Schwanenburg und Klever Reichswald
Kleve (PLZ 47533) liegt als Kreisstadt des Kreises Kleve unmittelbar an der niederländischen Grenze am Niederrhein. Mit rund 52.000 Einwohnern gliedert sich die Stadt in zahlreiche Stadtteile: Materborn, Kellen, Rindern, Donsbrüggen, Griethausen, Keeken, Brienen, Düffelward, Reichswalde, Salmorth und Warbeyen.
Bekannt für die historische Schwanenburg, den Forstgarten – einen der ältesten öffentlichen Parks Deutschlands – und den angrenzenden Klever Reichswald fällt in Kleve regelmäßig Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Klever Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Kleve zur Verfügung – von Materborn bis nach Kellen und Rindern.
Schrott in Kleve loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Kleve vereint Verwaltung, Handwerk und ländlich geprägte Stadtteile auf großer Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um Materborn über die Betriebe in Kellen bis zu den Handwerksunternehmen in Rindern fällt im gesamten Stadtgebiet Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Klever Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Kleve finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Kleve zu Tagespreisen
Kleves Wirtschaft wird durch Verwaltung, Hochschule, Handel und Landwirtschaft in den umliegenden Stadtteilen geprägt. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in Materborn und Donsbrüggen produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Kellen mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Rindern mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Griethausen mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Kleve nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Kleve entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Düffelward oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Klever Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Klever Stadtteile – von Materborn bis nach Warbeyen. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Kleve.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Kleve müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Kleve.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Kleve.
In Kleve stehen historische Gebäude rund um die Schwanenburg neben landwirtschaftlichen Gehöften in Donsbrüggen und Griethausen sowie Gewerbeimmobilien am Stadtrand. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Kleve bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Kleve den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Kleve – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Kleve als Grenzstadt am Niederrhein – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die Lage direkt an der niederländischen Grenze macht Kleve zu einem besonderen Standort für Handel, Verwaltung und mittelständisches Gewerbe. Rund um die Gewerbegebiete in Materborn und Donsbrüggen haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Handwerksbetriebe und Landwirtschaftsbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Kellen und Rindern.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/kleve.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Kleve
- Wann ist eine Schrottabholung in Kleve für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Kleve nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Klever Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Kleve kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Kleve möglich – auch in Ortsteilen wie Rindern oder Griethausen?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Ortsteilen Rindern, Griethausen oder Donsbrüggen. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei landwirtschaftlichen Betriebsauflösungen oder in Klever Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei Hofaufgaben, Betriebsauflösungen oder Umbauten in landwirtschaftlichen und gewerblichen Immobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr