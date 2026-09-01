Schrottankauf in Essen – Metall aus der Krupp-Stadt fachgerecht verwerten

Essen (PLZ 45001–45359) ist mit rund 591.000 Einwohnern auf 210,3 km² die viertgrößte Stadt Nordrhein-Westfalens. Die Stadt gliedert sich in 9 Stadtbezirke mit 50 Stadtteilen, darunter Stadtkern, Rüttenscheid, Steele, Borbeck, Werden und das idyllische Kettwig.
Als ehemaliges Zentrum der Montanindustrie mit dem UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein und Sitz von Traditionsunternehmen wie ThyssenKrupp fällt in Essen bis heute in Industrie- und Gewerbebetrieben viel Metallschrott an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 9 Stadtbezirken für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Essen zur Verfügung – vom Stadtkern bis nach Steele und Kettwig.
Schrott in Essen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Essen vereint industrielles Erbe, Handel und gewachsene Stadtteile auf großer Fläche: Von den Gewerbegebieten rund um Borbeck über die Betriebe in Steele bis zu den Handwerksunternehmen in Rüttenscheid fällt in nahezu allen Stadtteilen täglich Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Essener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Essen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Essen zu Tagespreisen
Essens Wirtschaft wird bis heute von der Industrietradition geprägt, ergänzt durch Handel, Dienstleistung und produzierendes Gewerbe in nahezu allen Stadtteilen. Betriebe rund um Borbeck, Altenessen und Karnap produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Rüttenscheid mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Steele mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Werden mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Essen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Essen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Borbeck oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Essener Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 9 Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Essener Stadtteile – von Rüttenscheid bis nach Kettwig. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Essen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Essen müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Essen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Essen.
In Essen stehen ehemalige Industriegebäude rund um Zollverein, historische Fachwerkhäuser in Kettwig sowie moderne Wohnbebauung in Rüttenscheid nebeneinander. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Essen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Essen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Essen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Essen als Industriestandort im Ruhrgebiet – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Als ehemaliges Zentrum der Montanindustrie mit dem Sitz großer Traditionsunternehmen ist Essen bis heute einer der bedeutendsten Wirtschaftsstandorte im Ruhrgebiet. Rund um die Gewerbegebiete in Borbeck und Altenessen haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Speditionen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Steele und Karnap.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/essen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Essen
- Wann ist eine Schrottabholung in Essen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Essen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Essener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Essen kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Essen möglich – auch in Außenbezirken wie Kettwig oder Werden?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Kettwig, Werden oder Steele. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen auf ehemaligen Industrieflächen oder in Essener Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen auf Industrie- und Gewerbeflächen übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr