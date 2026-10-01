Schrottankauf in Erftstadt an der Erft – Metall und Autos entsorgen, bis zu 250 Euro Vergütung

Erftstadt (PLZ 50374) liegt im Rhein-Erft-Kreis südwestlich von Köln und ist nach dem Fluss Erft benannt, der das Stadtgebiet durchquert. Auf einer Fläche von 119,89 km² gliedert sich die Stadt in 17 Stadtteile: Ahrem, Blessem, Bliesheim, Borr, Dirmerzheim, Erp, Frauenthal, Friesheim, Gymnich, Herrig, Kierdorf, Konradsheim, Köttingen, Lechenich, Liblar, Niederberg und Scheuren.
Mit Lechenich und Liblar als größeren Stadtteilen sowie zahlreichen ländlich geprägten Ortschaften ist Erftstadt eine der flächenmäßig größten Städte im Rhein-Erft-Kreis. Die gute Anbindung über die A61 und A1 macht die Stadt für Pendler und Gewerbebetriebe attraktiv. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 17 Erftstädter Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Erftstadt – von Lechenich über Liblar bis nach Gymnich und Friesheim.
Schrott entsorgen in Erftstadt – Mindestmenge und WhatsApp-Erstbewertung
Ob Hof in Erp, Handwerksbetrieb in Kierdorf oder Privathaushalt in Lechenich – im weitläufigen Erftstädter Stadtgebiet fällt regelmäßig Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos in allen 17 Stadtteilen ab.
Reicht die Menge an reinem Eisenschrott nicht aus, lässt sich die Schwelle unkompliziert ausgleichen: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium können ergänzt werden – die Materialkombination macht die Abholung trotzdem kostenfrei.
Für eine schnelle Ersteinschätzung ohne Pflichttermin vor Ort genügt eine Nachricht per WhatsApp: PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck gilt gleichermaßen für Schrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut. Alle Details zur Schrottentsorgung in Erftstadt finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Edelstahl & Kernschrott – Buntmetallankauf in Erftstadt zu Tagespreisen
Erftstadts Wirtschaft ist geprägt von Landwirtschaft, Handwerk und mittelständischen Betrieben rund um Lechenich, Liblar und Gymnich. Elektrobetriebe, Kfz-Werkstätten und Metallbauer produzieren in den größeren Stadtteilen täglich werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert es rechtfertigt. Ein Elektriker aus Liblar mit Kupferkabelresten oder ein Landwirt aus Blessem mit alten Aluminiumteilen – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industrie- und Gewerbekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Anfragen zur Altmetallverwertung in Erftstadt nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Erftstadt entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug in Lechenich, ein lange abgestellter Gebrauchtwagen in Liblar oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug irgendwo in den 17 Erftstädter Stadtteilen – für Fahrzeughalter im gesamten Stadtgebiet bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle 17 Erftstädter Stadtteile – von Lechenich bis Scheuren. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Erftstadt.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Rhein-Erft-Kreis müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Erftstadt.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Erftstadt.
In Erftstadt stehen historische Ortskerne wie in Lechenich neben landwirtschaftlichen Hofanlagen und modernen Gewerbeflächen in den 17 Stadtteilen. In vielen dieser Gebäude stecken fest verbaute Metallkonstruktionen, alte Stalleinrichtungen oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Erftstadt bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, landwirtschaftliche Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen sowie Hofauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Erftstadt den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Erftstadt – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Erftstadt als Gewerbestandort im Rhein-Erft-Kreis – Rahmenverträge für Unternehmen
Die gute Anbindung über A61 und A1 sowie die Nähe zu Köln machen Erftstadt zu einem gefragten Gewerbestandort. Rund um die Gewerbeflächen bei Lechenich und Gymnich haben sich zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/erftstadt.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Erftstadt
- Ab welcher Menge ist eine Schrottabholung in Erftstadt kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht erreicht, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Kann ich Fotos oder Videos per WhatsApp senden?
Ja, das empfehlen wir sogar: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Rückmeldung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig.
- Ich habe in Erftstadt nur wenig Kupfer oder Messing – lohnt sich das trotzdem?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Wird die KFZ-Abmeldung in Erftstadt übernommen?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Rhein-Erft-Kreis kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Erftstadt möglich – auch in den kleineren Ortsteilen?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in kleineren Ortsteilen wie Erp, Borr oder Konradsheim. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Übernehmen Sie auch Höfe und größere Grundstücke in den ländlichen Erftstädter Ortsteilen?
Ja. Gerade bei Hofauflösungen, alten Stallgebäuden oder größeren landwirtschaftlichen Grundstücken in Ortsteilen wie Erp, Ahrem oder Friesheim übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch bei größeren Flächen und nach individueller Absprache.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr