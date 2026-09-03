Schrottankauf in Dorsten – Metall aus der grünen Hansestadt an der Lippe

Schrottankauf in Dorsten – Metall zwischen Wesel-Datteln-Kanal und Altstadt
Dorsten (PLZ 46282–46286) liegt am Übergang vom Ruhrgebiet zum Münsterland im Kreis Recklinghausen. Mit rund 75.000 Einwohnern gliedert sich die Stadt in 11 Stadtteile: Altstadt, Feldmark, Hardt, Östrich, Altendorf-Ulfkotte, Hervest, Holsterhausen, Deuten, Lembeck, Rhade und Wulfen.
Als ehemalige Hansestadt mit historischer Altstadt rund um St. Agatha und direktem Anschluss an den Wesel-Datteln-Kanal fällt in Dorsten regelmäßig Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 11 Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Dorsten zur Verfügung – von der Altstadt bis nach Hervest und Holsterhausen.
Schrott in Dorsten loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Dorsten vereint historische Altstadt, Kanalhafen und ländliche Stadtteile auf großer Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um den Wesel-Datteln-Kanal über die Betriebe in Hervest bis zu den Handwerksunternehmen in Wulfen fällt im gesamten Stadtgebiet täglich Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Dorstener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Dorsten finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Dorsten zu Tagespreisen
Dorstens Wirtschaft wird durch Logistik am Kanalhafen, Landwirtschaft und mittelständisches Gewerbe in den nördlichen Stadtteilen geprägt. Betriebe rund um Hervest, Feldmark und Wulfen produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Feldmark mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Wulfen mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Hardt mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Dorsten nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Dorsten entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Deuten oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Dorstener Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 11 Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Dorstener Stadtteile – von Hervest bis nach Deuten. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Dorsten.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Recklinghausen müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Dorsten.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Dorsten.
In Dorsten stehen historische Bauten rund um St. Agatha in der Altstadt neben Hafenanlagen am Wesel-Datteln-Kanal sowie landwirtschaftlichen Gehöften in Lembeck und Rhade. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Dorsten bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Dorsten den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Dorsten – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Dorsten als Logistikstandort am Kanal – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Der direkte Zugang zum Wesel-Datteln-Kanal macht Dorsten zu einem wichtigen Logistik- und Umschlagstandort zwischen Ruhrgebiet und Münsterland. Rund um die Gewerbegebiete in Hervest und Holsterhausen haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Speditionen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Wulfen und Feldmark.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/dorsten.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Dorsten
- Wann ist eine Schrottabholung in Dorsten für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Dorsten nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Dorstener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Recklinghausen kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Dorsten möglich – auch in Außenbezirken wie Lembeck oder Rhade?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den nördlichen Stadtteilen Lembeck, Rhade oder Deuten. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen am Kanalhafen oder in anderen Dorstener Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Logistik- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr