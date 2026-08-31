Schrottankauf in Bochum – Metall aus der Universitäts- und Wissenschaftsstadt an der Ruhr

Schrottankauf in Bochum – Metall und Altfahrzeuge rund um Uni und ehemaliges Opel-Werk
Bochum liegt zentral im Ruhrgebiet und ist mit der Ruhr-Universität Bochum sowie dem Technologiequartier Mark 51°7 auf dem ehemaligen Opel-Werksgelände ein bedeutender Wissenschafts- und Innovationsstandort. Mit rund 365.000 Einwohnern gliedert sich die Stadt in mehrere Stadtbezirke, darunter Bochum-Mitte, Wattenscheid, Langendreer, Querenburg und Weitmar.
Vom Strukturwandel nach dem Ende des Bergbaus – dokumentiert im Deutschen Bergbau-Museum – bis zur Technologieansiedlung auf dem Opel-Areal fällt in Bochum täglich Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Bochumer Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Bochum zur Verfügung – von Bochum-Mitte bis nach Wattenscheid und Querenburg.
Schrott in Bochum loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Bochum vereint Universitätsleben, Technologiegewerbe und gewachsene Stadtteile auf großer Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um Mark 51°7 über die Betriebe in Langendreer bis zu den Handwerksunternehmen in Weitmar fällt in nahezu allen Stadtteilen täglich Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Bochumer Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Bochum finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Bochum zu Tagespreisen
Bochums Wirtschaft wird heute von Wissenschaft, Technologieunternehmen und mittelständischem Gewerbe rund um die Ruhr-Universität und Mark 51°7 geprägt. Betriebe in Langendreer, Querenburg und Weitmar produzieren dabei regelmäßig werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Querenburg mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Langendreer mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Weitmar mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Bochum nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Bochum entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Wattenscheid oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Bochumer Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Bochumer Stadtteile – von Bochum-Mitte bis nach Wattenscheid. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Bochum.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Bochum müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Bochum.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Bochum.
In Bochum stehen moderne Technologiegebäude auf dem Mark-51°7-Areal neben historischer Industriearchitektur rund um das Bergbau-Museum und Wohnbebauung in Weitmar. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Bochum bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Bochum den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Bochum – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Bochum als Wissenschafts- und Technologiestandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Mit der Ruhr-Universität, zahlreichen Forschungseinrichtungen und dem Technologiequartier Mark 51°7 hat sich Bochum vom Bergbau- und Automobilstandort zu einem modernen Wissenschaftsstandort gewandelt. Rund um Querenburg und Langendreer haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Technologieunternehmen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Wattenscheid und Weitmar.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/bochum.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Bochum
- Wann ist eine Schrottabholung in Bochum für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Bochum nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Bochumer Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Bochum kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Bochum möglich – auch in Außenbezirken wie Wattenscheid oder Langendreer?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Wattenscheid, Langendreer oder Weitmar. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um Mark 51°7 oder in anderen Bochumer Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Technologie- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr