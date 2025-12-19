Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046224

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland http://nrw-Schrott.de
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrottankauf Münster – Marktgerechte Vergütung

Werthaltige Metalle kaufen wir im Rahmen des Schrottankaufs in Münster zu tagesaktuellen Preisen an

(lifePR) (Bochum, )
Schrottabholung in Münster – Kostenloser Service für Schrott & Altmetall

Münster – Die fachgerechte Schrottabholung in Münster bietet eine einfache Möglichkeit, Altmetall, Elektroschrott und Metallschrott sicher entsorgen zu lassen. Wir bieten eine kostenlose Schrottabholung in Münster und Umgebung für private Haushalte, Gewerbebetriebe und Industrieunternehmen an.

Flexible Schrottabholung in Münster

Unsere Schrottabholung Münster ist flexibel planbar und eignet sich für Keller, Garagen, Höfe, Baustellen sowie gewerbliche Flächen. Egal ob einzelne Metallteile oder größere Schrottmengen – wir übernehmen die Abholung zuverlässig und sauber.

Welche Materialien werden in Münster abgeholt?

Im Rahmen der Altmetallentsorgung in Münster entsorgen wir unter anderem:

Eisen- und Stahlschrott

Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl

Kabelschrott sowie Elektroschrott

Alte Heizkörper, Maschinen und Fahrräder

Haushalts-, Gewerbe- und Industrieschrott

Auf Wunsch übernehmen wir auch Demontagearbeiten vor Ort.

Umweltbewusste Schrottentsorgung & Recycling

Bei der Schrottentsorgung Münster legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. Alle Metalle werden getrennt, fachgerecht verwertet und dem Recyclingkreislauf zugeführt. Dadurch unterstützen wir aktiv den Umweltschutz in Münster und die Schonung natürlicher Ressourcen.



Schrottankauf Münster – Marktgerechte Vergütung

Werthaltige Metalle kaufen wir im Rahmen des Schrottankaufs in Münster zu tagesaktuellen Preisen an. Die Bewertung erfolgt transparent und fair – sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden.

Service für Unternehmen & Betriebsauflösungen

Für Gewerbe und Industrie bieten wir:

regelmäßige Schrottabholungen in Münster

Betriebs- und Lagerauflösungen

Entsorgung von Produktions- und Industrieschrott

Unsere Dienstleistungen werden individuell an Ihre betrieblichen Anforderungen angepasst.

Jetzt kostenlose Schrottabholung in Münster vereinbaren

Die kostenlose Schrottabholung Münster lässt sich schnell und unkompliziert organisieren. In vielen Fällen ist eine kurzfristige Abholung möglich. Unser erfahrenes Team sorgt für eine reibungslose Durchführung.

Weitere Informationen zur Schrottabholung Münster, Altmetallentsorgung, Schrottankauf und umweltfreundlichen Schrottentsorgung erhalten Sie über unsere Webseite oder telefonisch.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.