Schrottankauf Herten – Ihr zuverlässiger Partner für Schrott, Altmetall und Recycling

Schrottankauf Herten – einfach, schnell und fair

Wenn Sie in Herten Schrott oder Altmetall verkaufen möchten, sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten Ihnen einen professionellen, fairen und umweltfreundlichen Schrottankauf in Herten und Umgebung. Egal ob Privatkunde, Handwerksbetrieb oder Industrieunternehmen – wir holen Ihren Schrott kostenlos ab, bezahlen faire Preise und kümmern uns um die fachgerechte Entsorgung.

Unser Ziel: Nachhaltiges Recycling, faire Vergütung und ein reibungsloser Service, der keine Wünsche offenlässt.

Warum sich Schrottankauf in Herten lohnt

Schrott ist kein Abfall – Schrott ist wertvoller Rohstoff. Alte Metalle, Maschinen, Kabel oder Haushaltsgeräte enthalten wertvolle Materialien wie Eisen, Kupfer, Messing oder Aluminium, die durch professionelles Recycling wiederverwendet werden können.

Durch den Schrottankauf in Herten leisten Sie gleich dreifachen Nutzen:

Sie schaffen Platz und Ordnung auf Ihrem Grundstück oder in Ihrer Werkstatt.

Sie erhalten attraktive Vergütungen für Ihre Metalle.

Sie tragen aktiv zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung bei.

Unsere Leistungen im Überblick

Als erfahrener Schrotthändler in Herten bieten wir einen umfassenden Rundum-Service:

1. Kostenlose Schrottabholung

Wir holen Ihren Schrott direkt bei Ihnen vor Ort ab – egal ob in Herten-Mitte, Disteln, Langenbochum, Westerholt oder Scherlebeck. Unser mobiler Service ist schnell, flexibel und kostenlos.

2. Ankauf von Altmetallen

Wir kaufen alle gängigen Metalle und Legierungen zu tagesaktuellen Preisen an. Dazu gehören:

Eisen- und Stahlschrott

Kupfer und Messing

Aluminium und Zink

Edelstahl (V2A, V4A)

Kabel, Elektromotoren und Elektroschrott

Buntmetalle und Mischschrott

3. Containerdienst für Gewerbe und Baustellen

Für größere Mengen stellen wir Container in verschiedenen Größen zur Verfügung – perfekt für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen oder Industrieanlagen.

4. Demontage- und Abbruchservice

Wir übernehmen auch Demontagearbeiten von Industrieanlagen, Heizungen oder Maschinen, inklusive Abtransport und Recycling.

Faire Schrottpreise in Herten – immer aktuell und transparent

Unsere Schrottpreise richten sich nach den tagesaktuellen Metallkursen. So garantieren wir Ihnen faire und marktgerechte Ankaufspreise.

Faktoren, die den Preis beeinflussen:

Art des Metalls (Eisen, Kupfer, Messing etc.)

Reinheit und Zustand

Menge und Gewicht

Aktueller Börsenkurs

Bei uns wissen Sie immer genau, welchen Preis Sie für Ihren Schrott erhalten – transparent, ehrlich und nachvollziehbar.

Schrottankauf für Privat und Gewerbe

Unser Schrottankauf in Herten richtet sich an Privatkunden, Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Industriekunden.

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für:

Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen

Bau- und Abbruchprojekte

Produktionsreste und Maschinenteile

Kabelreste, Elektroschrott und Metallabfälle

Ob kleine Mengen oder große Projekte – wir sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner in der gesamten Region Herten.

Nachhaltigkeit durch modernes Recycling

Recycling ist ein zentraler Bestandteil unseres Unternehmens. Als Schrotthändler in Herten legen wir großen Wert auf umweltgerechte Entsorgung und Ressourcenschonung.

Jede Tonne Schrott, die recycelt wird, spart:

bis zu 70 % Energie im Vergleich zur Neuproduktion,

wertvolle Primärrohstoffe,

und vermeidet große Mengen an CO₂-Emissionen.

Unsere zertifizierten Recyclingpartner stellen sicher, dass alle Materialien sortenrein aufbereitet und wiederverwertet werden.

Kostenlose Schrottabholung in Herten und Umgebung

Sie möchten Ihren Schrott nicht selbst transportieren? Kein Problem! Unser mobiler Klüngelskerl-Service ist täglich in Herten, Recklinghausen, Marl, Gelsenkirchen, Herne und Umgebung unterwegs.

Wir holen Ihren Schrott schnell, kostenlos und zuverlässig ab – egal, ob kleine Mengen aus dem Haushalt oder größere Mengen vom Gewerbebetrieb.

So einfach geht’s:

Kontaktieren Sie uns telefonisch oder online

Termin vereinbaren

Schrott bereitstellen

Wir holen ab – kostenlos und pünktlich

Welche Arten von Schrott wir annehmen

Wir nehmen nahezu alle Arten von metallischen Abfällen an, darunter:

Eisen, Stahl und Gusseisen

Kupferrohre, Kabel, Leitungen

Aluminiumprofile, Felgen, Bleche

Messingarmaturen, Ventile, Wasseruhren

Haushaltsgeräte (Waschmaschinen, Trockner, Herde)

Elektroschrott und Elektromotoren

Autoteile, Batterien, Felgen und Karosserieteile

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Material verwertet werden kann – rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich.

Vorteile unseres Schrottankaufs in Herten

✅ Kostenlose Abholung vor Ort

✅ Faire, tagesaktuelle Ankaufspreise

✅ Sofortige Barauszahlung oder Überweisung

✅ Umweltfreundliches Recycling

✅ Langjährige Erfahrung im Schrotthandel

✅ Zuverlässiger und freundlicher Kundenservice

Unsere Kunden schätzen besonders unsere Ehrlichkeit, Pünktlichkeit und Transparenz – Werte, die bei uns an erster Stelle stehen.

Egal ob Sie Alteisen, Buntmetall oder Elektroschrott verkaufen möchten – wir bieten Ihnen den besten Rundum-Service in Herten.Von der kostenlosen Abholung über die Bewertung bis hin zur fairen Bezahlung – alles aus einer Hand.

Fazit:Mit unserem Schrottankauf in Herten erhalten Sie nicht nur faire Preise und schnellen Service, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Wir machen Schrottentsorgung einfach, transparent und lohnenswert – für Sie und für die Umwelt.
