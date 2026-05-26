Schrottabholung in Dortmund – Fahrende Schrotthändler zahlen auch für den Schrott
Kfz Aller Art können beim Schrotthändler aus Köln der Autoverschrottung zugeführt werden
Einleitung: Warum ein mobiler Schrotthändler in Dortmund so wertvoll ist
Seit vielen Jahren ist er unterwegs – der mobile Schrotthändler aus Dortmund. Durch ein Netzwerk an fahrenden Schrottsammlern können eisenhaltige und metallische Gegenstände wie Elektroschrott direkt bei den Verbrauchern in Dortmund und Umgebung kostenlos und termingerecht abgeholt werden. Ein Einsatz durch einen mobilen Schrotthändler aus der Umgebung kann sehr praktisch für alle Beteiligten sein: Nicht nur der Schrotthändler freut sich über das Altmetall, auch viele Verbraucher, die nicht mobil sind, werden dadurch erheblich entlastet.
Dortmund ist eine Ruhrgebietsstadt mit über 600.000 Einwohnern, einer langen Industriegeschichte und einem täglich hohen Bedarf an Schrottabholung und Altmetallentsorgung. In Privathaushalten, Handwerksbetrieben, Gewerbeimmobilien und Industrieobjekten sammelt sich regelmäßig Schrott an, für den eine schnelle, unkomplizierte und kostenlose Lösung benötigt wird. Schrotthändler Dortmund bietet genau das – als erfahrenes Entsorgungsunternehmen mit Sitz in der Münsterstraße 120, 44145 Dortmund.
Was nimmt der Schrotthändler in Dortmund mit?
Die meisten Privathaushalte möchten ihren Elektroschrott wie Haushaltsgeräte und Werkzeug aus dem Gartenbereich abholen lassen. Bei gewerblichen Kunden und Kleinbetrieben in Dortmund geht es meistens um größere, sperrige Gegenstände wie alte Maschinenteile, Stahlkonstruktionen und Altautos. Sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Kunden kann sich der Einsatz eines Schrotthändlers lohnen.
Folgender Schrott kann beim Schrotthändler in Dortmund abgeholt und fachgerecht entsorgt werden:
Elektroschrott und Haushaltsgeräte, Altmetallschrott, Alteisenschrott und Eisenreste, Maschinenschrott, Kupferschrott und Kupferreste, Messingschrott und Armaturen, Kfz-Schrott und Autoteile, Industrieschrott und Industriemaschinen, Elektromotoren und Pumpen, Zinkschrott und Zinkgeschirr, Altbatterien und Autobatterien sowie Kabelreste und Kabelschrott.
Die Schrottabholung ist dabei denkbar einfach und nicht kompliziert. Eine Abholung von Schrott in Dortmund kann schnell organisiert werden – einfach anrufen, Termin vereinbaren, Schrott loswerden.
Die kostenlose Schrottabholung in Dortmund – Mindestmengen und Ablauf
Die kostenfreie Schrottabholung in Dortmund ist für alle Kunden grundsätzlich kostenfrei – allerdings werden Mindestmengen benötigt. Es müssen nicht gleich tonnenweise Schrott oder Altmetalle angesammelt werden, aber eine gewisse Menge sollte vorhanden sein.
Warum wird eine Mindestmenge benötigt?
Ein Schrotthändler benötigt oft eine Mindestmenge für eine kostenlose Schrottabholung, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Das liegt daran, dass die Kosten für die Abholung und Verarbeitung von Schrott unabhängig von der Menge relativ konstant sind. Wenn die Menge zu gering ist, können diese Fixkosten nicht gedeckt werden. Bei Schrott sind es ca. 200 kg – bei Altmetallen wie Kupfer, Kabel, Messing, Aluminium, Zink, Zinn, Elektromotoren und Edelstahl können kleinere Mengen kostenlos abgeholt werden.
Als Firma hat man schnell Schrott zusammen. Bei Privatpersonen kann im Keller oder in der Garage der Schrott angesammelt werden für eine kostenfreie Abholung. Viele Privathaushalte tun sich auch mit ihren Nachbarn zusammen, um den angesammelten Schrott beim Schrotthändler aus Dortmund abholen zu lassen.
Muss der Schrott an der Straße bereitgestellt werden?
In der Regel hängt dies von den Vereinbarungen mit dem Schrotthändler ab. Schrotthändler Dortmund bietet einen Abholservice an, bei dem der Schrott direkt vom Standort – Keller, Garage oder Garten – abgeholt wird. Es ist jedoch ratsam, vorab zu kommunizieren, um die genauen Modalitäten zu klären.
Fahren die Schrotthändler regelmäßig durch Dortmund?
Nein – die Schrotthändler holen den Schrott nur nach Terminabsprache mit dem Kunden ab. Am besten direkt Termin vereinbaren unter 01520 7930297 und noch heute den Schrott loswerden. Kann man Schrott anliefern? Nein – es werden lediglich Schrottabholungen angeboten.
Für Kleinstmengen, die unter der Mindestmenge liegen, gibt es die kostenpflichtige Schrottentsorgung bei Kleinstmengen – die Gebühr richtet sich nach Menge, Aufwand, Materialart, Fahrstrecke und Zugangssituation.
Schrottankauf Dortmund – Altmetall zu Geld machen
Der Schrottankauf von Schrotthändler Dortmund lässt keine Wünsche offen. Als Privathaushalt aber auch als Firma können Verbraucher ihren Schrott und besonders Altmetall wie Kupfer, Messing, Kabel und Edelstahl zu Geld machen.
Kleine Buntmetallmengen können pauschal gekauft werden. Bei größeren Mengen können NE-Metall und Buntmetall gewogen werden. Der vereinbarte Schrottankaufpreis wird dem Kunden bei der Abholung in bar übergeben. Ab welcher Menge wird Schrottankauf angeboten? In der Regel ab einer Mindestmenge von 1 Tonne (1000 kg) Schrott. Buntmetalle können in geringeren Mengen gekauft und abgeholt werden.
Altmetall Ankauf und Abholung für Privat und Gewerbe:
Die Altmetall Ankauf und Abholung richtet sich an beide Kundengruppen. Altmetalle werden nach der Abholung durch die Schrottverwertung umweltgerecht recycelt. Die Altmetallabholung Dortmund steht samstags ebenfalls zur Verfügung – kostenlose Altmetallabholung nach Terminabsprache ist auch am Samstag möglich.
Wie werden Altmetalle bezahlt?
Schrotthändler in Dortmund bezahlen ihre Kunden in bar oder mit einer Gutschrift – der genaue Ablauf wird im Vorfeld abgestimmt.
Mobiler Schrottankauf und Fahrende Schrotthändler in Dortmund
Der mobile Schrottankauf ist das Herzstück des Services. Die fahrenden Schrotthändler aus Dortmund kommen direkt zum Kunden – keine langen Wartezeiten, kein eigener Transport, keine körperliche Belastung für den Kunden. Der Schrottsammler kommt zum vereinbarten Termin, bewertet das Material vor Ort und zahlt den vereinbarten Preis direkt in bar aus.
Auch die Altmetallabholung über mobile Teams ist ein wichtiger Baustein: Wer als Altmetallhändler in Nordrhein-Westfalen einen zuverlässigen Partner sucht, findet diesen bei Schrotthändler Dortmund – mit Abholservice in ganz Dortmund und dem gesamten Ruhrgebiet.
Demontagearbeiten – wenn der beste Schrott fest installiert ist
Der beste Schrott ist in den meisten Fällen fest installiert – was das für Kunden bedeutet: Der Schrotthändler Dortmund kümmert sich bei der Schrottentsorgung nicht nur um die Abholung, sondern bietet auch die Demontage dieser fest installierten Schrottgegenstände an.
Zu den demontierbaren Gegenständen gehören: Tanks, Silos, Aluschienen, Heizkörper, Stahlrohre, Türzargen, Kessel, Alufenster, CNC-Maschinen, Rohre, Kaminöfen, Alufelgen, Container, Schienen, Tore und Pumpen. Das notwendige Werkzeug und Equipment ist vorhanden, um jede Demontagesituation professionell zu bewältigen – direkt vor Ort beim Kunden in Dortmund.
Schrottauto Abholung und Kostenlose Autoverschrottung in Dortmund
Ein Schrottauto, ein Gebrauchtwagen oder ein liegengebliebener Unfallwagen – Schrotthändler Dortmund bietet auch die kostenlose Autoverschrottung in Dortmund mit Abholung. Bei Bedarf erhalten Kunden auch den entsprechenden Verwertungsnachweis über ihren Schrottwagen.
Die Auto verschrotten und Auto entsorgen Seite erklärt alle Einzelheiten: Ist Autoverschrottung in Dortmund kostenlos? Ja – vollständig kostenlos. Die Abholung von Fahrzeugen aller Art erfolgt direkt vor Ort, die Abmeldung bei der Zulassungsstelle wird übernommen und alle Formalitäten werden abgewickelt.
Folgende Dienstleistungen im Bereich Kfz-Verschrottung werden angeboten:
Altautoentsorgung, Motorradentsorgung, Motorrollerverschrottung, Wohnwagenentsorgung (kostenpflichtig), Gabelstaplerentsorgun und Baumaschinenentsorgung. Jedes Fahrzeug wird umweltgerecht und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften verwertet.
Containerdienst Dortmund – Für Große Mengen und Bauprojekte
Können Schrotthändler Dortmund auch Container bereitstellen? Ja – für die Containerbestellung müssen allerdings große Mengen an Schrott vorhanden sein. Der Containerdienst Dortmund bietet eine breite Auswahl an Containern von 3 bis 40 m³ für Bauabfälle, Sperrmüll, Erdaushub, Grünschnitt und Schrott.
Der Service umfasst Absetzcontainer, Abrollcontainer und Spezialcontainer – termingerechte Lieferung und Abholung, umfassende Beratung zur Abfalltrennung, Genehmigungen für Stellplätze sowie vollständige Entsorgungslogistik. Für Baustellen, Entrümpelungen oder gewerbliche Großprojekte ist dies der ideale Service.
Abrissunternehmen Dortmund – Rückbau, Demontage und Entkernung vom Profi
Als erfahrenes Schrott- und Entsorgungsunternehmen bietet Schrotthändler Dortmund auch professionelle Abrissarbeiten an. Ein professioneller Abriss verlangt mehr als nur das Einreißen von Gebäuden – das Team kümmert sich um die komplette Planung, führt die Arbeiten unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorschriften durch und sorgt für die sichere Entsorgung aller Materialien.
Die Abrissleistungen umfassen Teil- und Komplettabriss von Maschinen, Tanks und Silos, Rückbau von Industrieanlagen, Entkernung von Bestandsimmobilien, Schadstoffsanierung mit Partnern sowie sortenreine Trennung und Entsorgung von Mischschrott. Abrissarbeiten werden schnell, sauber und vorschriftsgemäß ausgeführt – auf Wunsch mit detaillierter Dokumentation.
Entrümpelungsservice Dortmund – Schnell, Sauber und Diskret
Der Entrümpelungsservice von Schrotthändler Dortmund kümmert sich um die komplette Räumung von Häusern, Wohnungen, Kellern, Garagen und Gewerbeimmobilien. Auch bei Messie-Wohnungen, Todesfällen oder Zwangsräumungen ist das Team mit Erfahrung und Diskretion im Einsatz.
Der Ablauf bei Entrümpelungen: Zunächst eine Besichtigung vor Ort zur Einschätzung des Aufwands, dann ein Festpreisangebot transparent und ohne versteckte Kosten, danach zügige Entrümpelung inklusive Demontage, anschließend fachgerechte Entsorgung und umweltfreundliches Recycling – auf Wunsch mit besenreiner Übergabe.
Verwertbare Dinge werden gespendet oder verkauft, der Rest fachgerecht entsorgt. Das besondere Merkmal: Da Schrotthändler Dortmund gleichzeitig als Metallhändler tätig ist, werden anfallende Altmetalle direkt vor Ort bewertet und mit den Entrümpelungskosten verrechnet.
Metallhandlung Dortmund – Ankauf zu Tageshöchstpreisen
In der Metallhandlung Dortmund werden alle Arten von Altmetall zu fairen Marktpreisen angekauft: Kupfer, Aluminium, Edelstahl, Zinn, Messing, Kabelreste und weitere Metalle werden zu tagesaktuellen Kursen mit schneller Barauszahlung vor Ort vergütet.
Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen können größere Mengen Metallschrott verkaufen. Für gewerbliche Kunden bietet Schrotthändler Dortmund regelmäßige Abholungen, Containerstellung sowie individuelle Ankaufskonditionen nach Gewicht und Reinheit an.
Entsorgungsunternehmen Dortmund – Nachhaltige Abfallwirtschaft aus einer Hand
Als umfassendes Entsorgungsunternehmen bietet Schrotthändler Dortmund individuelle Lösungen für jede Art von Abfall: von Bauschutt, Sperrmüll, Elektroschrott bis hin zu gefährlichen Stoffen. Der Service umfasst Abholung, Sortierung, Verwertung und gesetzeskonforme Entsorgung.
Die Arbeit erfolgt stets nach aktuellen Umweltstandards mit enger Anbindung an regionale und überregionale Recyclingpartner. Die Leistungen richten sich an Privathaushalte, Bauunternehmen, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Zuverlässige Termineinhaltung und schnelle Abwicklung sind dabei selbstverständlich.
Die wichtigsten Schrottarten und ihre Materialien – Ein Überblick
Das Schrotthändler Glossar erklärt alle relevanten Fachbegriffe. Hier die wichtigsten Schrottarten im Überblick:
Eisen und Stahl sind die häufigsten Schrottmaterialien – Stahlträger, Eisenreste und Stahlbleche bilden den Grundstock jeder Schrottsammlung in Dortmund. Kupfer ist das wertvollste und am häufigsten recycelte Nicht-Eisen-Metall – aus Kabeln, Rohren und Kupferlegierungen. Aluminium ist leicht und korrosionsbeständig – aus Fenstern, Profilen und Fahrzeugteilen. Messing aus Armaturen und Sanitärteilen, Edelstahl aus Industrieanlagen und Küchengeräten, Zink, Blei, Zinn und Nickel in spezifischen Anwendungen. Elektroschrott aus Computern, Handys und Haushaltsgeräten sowie Autoteile aus Motorblöcken und Karosserieteilen komplettieren das Spektrum.
Werden Altmetalle nach einer Abholung recycelt? Ja – die meisten Schrotthändler in Dortmund sortieren und recyceln das Material. Dies trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren und die Umweltbelastung zu verringern. Was akzeptieren Schrott-Händler in Dortmund? Normalerweise eine Vielzahl von Materialien, einschließlich Aluminium, Stahl, Kupfer, Messing und Edelstahl.
Kostenpflichtige Abholung bei Kleinstmengen – Transparente Abrechnung
Wenn die Schrottmenge kleiner ist als die festgelegte Mindestmenge für eine kostenlose Abholung, kann eine kostenpflichtige Schrottentsorgung erforderlich sein.
Die Gebühr richtet sich nach folgenden Faktoren: Menge des Schrotts unterhalb der Mindestmenge, Aufwand der Abholung (Demontage, enger Zugang, Keller, Garagenlage), Art des Materials, Fahrstrecke und Aufwand des Teams vor Ort. Ein konkreter Betrag wird individuell im Angebot vorgeschlagen, nachdem alle Angaben übermittelt wurden. Die Zahlung erfolgt in der Regel bei Abholung in bar – auf Wunsch gibt es eine Rechnung oder einen Beleg. Für gewerbliche Kunden gelten ggf. besondere gesetzliche Vorgaben.
Die Entsorgungsmöglichkeiten in Dortmund im Überblick
Neben dem mobilen Schrotthändler gibt es in Dortmund noch weitere Entsorgungsmöglichkeiten:
Der Sperrmüll-Service der Stadt Dortmund ermöglicht zweimal jährlich die kostenlose Abholung von Sperrmüll inklusive Metallschrott. An den Recyclinghöfen der EDG (Entsorgung Dortmund GmbH) können Privatpersonen kostenlos Metallschrott in haushaltsüblichen Mengen abgeben. Bei der mobilen Schadstoffsammlung werden auch kleinere Mengen Metallschrott angenommen. Und über gelegentliche Straßensammlungen werden verschiedene Stadtteile bedient.
Für Gewerbetreibende kann die Entsorgung kostenpflichtig sein. Schrotthändler Dortmund bietet für alle diese Fälle eine schnelle und unkomplizierte Alternative – ohne Bürokratie, ohne Wartezeiten und direkt vor Ort beim Kunden.
Jetzt Kontakt aufnehmen und kostenloses Angebot sichern
Ob Schrottabholung, Altmetallankauf, Autoverschrottung, Containerdienst oder Entrümpelung – Schrotthändler Dortmund ist der zuverlässige Partner für alle Entsorgungsaufgaben in Dortmund und dem gesamten Ruhrgebiet.
Direkt Kontakt aufnehmen über das Kontaktformular oder per WhatsApp. Telefon: 01520 7930297 | E-Mail: info@schrott-zentrale.de
Alle weiteren Informationen auf der Über Uns Seite sowie im Schrotthändler Glossar für alle Fachbegriffe rund um Schrottentsorgung und Altmetallverwertung.
Adresse: Münsterstraße 120, 44145 Dortmund | Öffnungszeiten: Montag – Samstag 08:00 – 21:00 Uhr