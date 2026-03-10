Schrottabholung für private und gewerbliche Kunden





Schrottabholung Duisburg – Ihr Service für die einfache Schrottentsorgung



In vielen Haushalten, Werkstätten oder Unternehmen sammeln sich mit der Zeit zahlreiche Metallgegenstände an. Alte Elektrogeräte, kaputte Fahrräder oder Metallteile aus Renovierungen stehen oft lange ungenutzt herum. Eine professionelle Schrottabholung Duisburg sorgt dafür, dass diese Materialien schnell abgeholt und fachgerecht entsorgt werden.



Statt den Schrott selbst zum Recyclinghof zu bringen, können Sie den Service einer Schrottabholung nutzen. Der Schrott wird direkt vor Ort abgeholt und anschließend dem Recycling zugeführt.



Warum eine Schrottabholung sinnvoll ist



Viele Menschen lagern Altmetall über Jahre hinweg, obwohl es eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Mit einer Schrottabholung lässt sich dieses Problem schnell lösen. Die Schrottabholung Duisburg bietet eine einfache Möglichkeit, Altmetall loszuwerden und gleichzeitig Platz zu schaffen.



Gerade größere oder schwere Gegenstände lassen sich oft nur schwer selbst transportieren. Durch eine professionelle Abholung entfällt dieser Aufwand komplett.



Welche Gegenstände als Schrott gelten



Unter Schrott versteht man alle metallhaltigen Gegenstände, die nicht mehr verwendet werden. Dazu gehören unter anderem:



alte Waschmaschinen und Haushaltsgeräte



Heizkörper und Metallleitungen



Fahrräder und Metallregale



Kabelreste und Elektroschrott



Aluminiumteile, Edelstahl und Stahl



Kupfer, Messing und andere Metalle



Auch Metallreste aus Baustellen, Werkstätten oder Renovierungen können abgeholt werden.



Nachhaltige Wiederverwertung von Altmetallen



Das Recycling von Metall ist besonders wichtig für den Umweltschutz. Metalle können eingeschmolzen und immer wieder neu verwendet werden. Dadurch werden natürliche Ressourcen geschont und weniger Energie verbraucht.



Nach der Abholung wird der Schrott sortiert und an entsprechende Recyclinganlagen weitergegeben. Dort werden die Metalle verarbeitet und erneut genutzt.



Schrottabholung für private und gewerbliche Kunden



Eine Schrottabholung eignet sich sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. Besonders in Handwerksbetrieben, Werkstätten oder auf Baustellen fallen häufig größere Mengen Metallabfälle an.



Durch eine professionelle Schrottabholung können diese Materialien schnell entfernt werden, sodass wieder Ordnung und Platz entstehen.

