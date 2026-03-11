Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053622

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrottabholung für Haushalte und Unternehmen

Der Service einer Schrottabholung richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen. Besonders bei Renovierungen

(lifePR) (Bochum, )
 

Schrottabholung Düsseldorf – Altmetall schnell und unkompliziert abholen lassen

In vielen Haushalten und Betrieben sammelt sich im Laufe der Zeit eine große Menge an Altmetall an. Alte Elektrogeräte, defekte Fahrräder oder Metallteile aus Renovierungen werden oft im Keller, auf dem Dachboden oder in der Garage gelagert. Mit einer professionellen Schrottabholung Düsseldorf können diese Gegenstände einfach und bequem entsorgt werden.

Ein erfahrener Schrottdienst sorgt dafür, dass Altmetall direkt vor Ort abgeholt und anschließend fachgerecht recycelt wird. Dadurch sparen Sie sich den Transport zum Recyclinghof und können Ihren Schrott schnell loswerden.

Schrottabholung direkt bei Ihnen vor Ort

Gerade schwere Geräte oder größere Mengen Altmetall lassen sich oft nur schwer selbst transportieren. Eine Schrottabholung Düsseldorf bietet deshalb einen praktischen Service: Der Schrott wird direkt bei Ihnen abgeholt.

Das bedeutet, dass Sie sich weder um den Transport noch um die richtige Entsorgung kümmern müssen. Der Schrott wird eingesammelt, sortiert und anschließend dem Recycling zugeführt.

Welche Schrottarten werden abgeholt?

Eine professionelle Schrottabholung nimmt viele verschiedene Arten von Altmetallen an. Dazu gehören unter anderem:

Waschmaschinen, Herde und andere Haushaltsgeräte

Heizkörper, Rohre und Metallleitungen

Fahrräder und Metallmöbel

Kabelreste und Elektroschrott

Aluminium, Edelstahl und Stahl

Kupfer, Messing und andere Buntmetalle

Auch größere Mengen Schrott aus Werkstätten, Baustellen oder Gewerbebetrieben können abgeholt werden.

Umweltfreundliches Recycling von Metallen

Metalle gehören zu den Rohstoffen, die sich besonders gut recyceln lassen. Durch die Wiederverwertung von Altmetallen werden natürliche Ressourcen geschont und Energie eingespart.

Nach der Abholung wird der Schrott sortiert und an spezialisierte Recyclingbetriebe weitergegeben. Dort werden die Materialien aufbereitet und wieder für neue Produkte verwendet.

Schrottabholung für Haushalte und Unternehmen

Der Service einer Schrottabholung richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen. Besonders bei Renovierungen, Haushaltsauflösungen oder Bauarbeiten entstehen häufig größere Mengen Metallabfälle.

Mit einer professionellen Schrottabholung können diese Materialien schnell entfernt werden, sodass wieder Platz entsteht.

Schneller Ablauf der Schrottabholung

Die Organisation einer Schrottabholung ist unkompliziert:

Termin vereinbaren

Schrott zur Abholung bereitstellen

Schrott wird abgeholt und fachgerecht recycelt

So lassen sich auch größere Mengen Altmetall schnell entsorgen.

Vorteile einer professionellen Schrottabholung

Eine Schrottabholung spart Zeit, Aufwand und Transportkosten. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Altmetalle fachgerecht recycelt und wiederverwertet werden.

Damit schaffen Sie nicht nur Platz, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.