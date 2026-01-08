Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047080

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrottabholung Wuppertal – Platz schaffen durch professionelle Metallentsorgung

In Wuppertal sorgt die mobile Schrottabholung dafür, dass ausgediente Metallteile und alte Elektrogeräte schnell aus Kellern

(lifePR) (Bochum, )
.
Schrottabholung Wuppertal – Platz schaffen durch professionelle Metallentsorgung

In Wuppertal sorgt die mobile Schrottabholung dafür, dass ausgediente Metallteile und alte Elektrogeräte schnell aus Kellern, Garagen und Betrieben verschwinden. Der Abholservice ist kostenlos und bequem für alle Kunden.

Welche Schrottarten werden in Wuppertal mitgenommen?

Zum Abholumfang zählen unter anderem:

Stahl- und Eisenschrott

Kupferleitungen, Aluminiumteile, Messingfittings

Heizkörper, Boiler, Armaturen und Rohre

Elektroaltgeräte wie Waschmaschinen, Backöfen und Kühlgeräte

Metallgestelle, Regale und alte Werkstattreste

Abholung in allen Stadtteilen von Wuppertal

Ob Elberfeld, Barmen, Vohwinkel oder Ronsdorf – die Schrottabholung Wuppertal ist im gesamten Stadtgebiet unterwegs und bietet kurzfristige Termine.

Umweltfreundliche Weiterverarbeitung

Alle eingesammelten Materialien werden sortiert und fachgerecht recycelt, um wertvolle Rohstoffe zu sichern und Abfälle nachhaltig zu reduzieren.

Vergütung bei wertvollem Metallschrott

Bei größeren Mengen oder hochwertigen Metallen ist eine Auszahlung möglich. Die Preise richten sich nach dem aktuellen Marktwert.

Jetzt Schrottabholung in Wuppertal beauftragen

Egal ob Privathaushalt oder Unternehmen – die Schrottabholung Wuppertal bietet eine zuverlässige Lösung für jede Art von Metallschrott. Termine können unkompliziert telefonisch oder per Nachricht vereinbart werden.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.