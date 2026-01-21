Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048004

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrottabholung Wuppertal – Mobile Altmetallhändler holen Ihren Metallschrott ab

Erfahrene Schrottsammler & Klingelzkerle für Haushalte und Betriebe in allen Stadtteilen

(lifePR) (Bochum, )
In Wuppertal entstehen täglich große Mengen an Metallschrott – von alten Geländern und Fahrrädern bis hin zu Heizungsrohren, Kabeln oder Metallregalen aus Kellern und Werkstätten. Unsere professionellen Schrottsammler sind als regionale Altmetallhändler in Wuppertal im Einsatz und sorgen für eine reibungslose Abholung.

Kostenloser Abholservice im gesamten Stadtgebiet

Egal ob Elberfeld, Barmen, Vohwinkel, Cronenberg oder Ronsdorf – unsere bekannten Klingelzkerle fahren alle Stadtteile an, laden den Schrott fachgerecht ein und nehmen Ihnen die komplette Arbeit ab.

Geld für Ihr Altmetall

Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl und Kabelreste sind wertvolle Rohstoffe. Als fairer Altmetallhändler in Wuppertal zahlen wir marktgerechte Preise und rechnen transparent direkt vor Ort ab.

Umwelt schützen durch Recycling

Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und an regionale Recyclingbetriebe weitergegeben. Unsere Schrottsammler leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung in Wuppertal.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.