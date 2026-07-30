Schrottabholung Wanne-Eickel – Metallankauf & Fahrzeugentsorgung im Herne

Schrottankauf in Wanne-Eickel – Metall, Altfahrzeuge & Entrümpelung im Herne
Wanne-Eickel (PLZ 44649) liegt im Herne in Ruhrgebiet, am Rhein-Herne-Kanal und dem Rhein-Herne-Kanal, zwischen Bochum, Gelsenkirchen, Herten und Soest, und zählt mit rund 30.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 21 km² zu den kleinen Mittelstädten im südöstlichen Ruhrgebiet. Das Stadtgebiet gliedert sich in mehrere Stadtteile: Wanne-Eickel-Kernstadt (historische Altstadt mit Stiftskirche St. Petri), Eickel (mit der Burg Eickel), Röhlinghausen, Crange (mit dem ehem. Kloster), Wanne-Süd, Wanne-Mitte, Holsterhausen und Crange. Die Stadt ist bekannt als Bahnstadt und Standort der Bahnindustrie (Bahnknoten/Gewerbe Wanne-Eickel).
Wanne-Eickel blickt auf eine über 150-jährige Industriegeschichte zurück – der Steinkohlebergbau und die Eisenbahn haben den Stadtteil im 19. Jahrhundert stark geprägt. Der Bahnhof Wanne-Eickel entwickelte sich zu einem der wichtigsten Eisenbahnknotenpunkte im Ruhrgebiet und ist bis heute namensgebend weit über die Stadtgrenzen von Herne hinaus bekannt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Wanne-Eickeler Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Wanne-Eickel – von der Kernstadt bis in die Ortschaften Eickel, Crange und Holsterhausen.
Schrott in Wanne-Eickel loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Wanne-Eickel vereint auf seinem Stadtgebiet Industrie, Handwerk und ländlich geprägte Ortschaften. In Handwerksbetrieben, Gewerbegebieten und privaten Haushalten in allen Stadtteilen fällt regelmäßig Eisenschrott an. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Wanne-Eickeler Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Wanne-Eickel finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Wanne-Eickel zu Tagespreisen
Wanne-Eickels Wirtschaft wird geprägt durch Gewerbe- und Handwerksbetriebe im Umfeld des Bahnknotens sowie einen starken Mittelstand: Betriebe entlang der Cranger Straße und im Gewerbegebiet rund um den Hauptbahnhof sowie Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen Stadtteilen produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferer produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Eickel mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Röhlinghausen mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Crange mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Wanne-Eickel nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Wanne-Eickel entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Holsterhausen oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Wanne-Eickeler Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Wanne-Eickel – von Crange im Westen bis Crange im Osten. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Wanne-Eickel.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Zulassungsstelle Herne müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Wanne-Eickel.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Wanne-Eickel.
In Wanne-Eickel finden sich historische Altbausubstanz in Wanne-Mitte, Wohnhäuser aus der Nachkriegszeit in Eickel und Röhlinghausen sowie Industrie- und Gewerbeimmobilien rund um den Bahnknoten. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Wanne-Eickel bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Wanne-Eickel den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Wanne-Eickel – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Wanne-Eickel als Industrie- und Handwerksstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Der Bahn- und Gewerbestandort Wanne-Eickel zählt zu den traditionsreichen Stadtteilen im nördlichen Ruhrgebiet. Rund um den Hauptbahnhof und die Gewerbegebiete an der Cranger Straße haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Logistikunternehmen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Stadtteilen Eickel und Röhlinghausen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/wanne-eickel.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Wanne-Eickel
- Wann ist eine Schrottabholung in Wanne-Eickel für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Wanne-Eickel nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Wanne-Eickeler Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Zulassungsstelle Herne kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Wanne-Eickel möglich – auch in Außenbezirken wie Eickel?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Eickel, Röhlinghausen oder Crange. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um die Gewerbegebiete oder in Wanne-Eickeler Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Herne übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr