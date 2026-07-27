Schrottabholung Schwelm – Metallankauf & Fahrzeugentsorgung im Ennepe-Ruhr-Kreis

Schwelm (PLZ 58332) liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis in Bergischen Land, an der Ennepe und dem Ennepe, zwischen Wuppertal, Ennepetal, Gevelsberg und Soest, und zählt mit rund 29.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 27 km² zu den kleinen Mittelstädten im südöstlichen Bergischen Land. Das Stadtgebiet gliedert sich in mehrere Stadtquartiere: Schwelm-Kernstadt (historische Altstadt mit Stiftskirche St. Petri), Loh (mit der Burg Loh), Möllenkotten, Linderhausen (mit dem ehem. Kloster), Loh, Oehde, Winterberg und Oehde. Die Stadt ist bekannt als Kreisstadt und Standort der Metallindustrie (Industriebetrieb/Gewerbe Schwelm).
Schwelm blickt auf eine über 600-jährige Stadtgeschichte zurück – die historische Innenstadt mit Rathaus und Christuskirche prägt das Stadtbild bis heute. Als Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises beherbergt Schwelm das Kreishaus sowie zahlreiche Behörden und Dienstleister; die traditionsreiche Textil- und Metallverarbeitungsindustrie hat den Wirtschaftsstandort seit dem 19. Jahrhundert geprägt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Schwelmer Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Schwelm – von der Kernstadt bis in die Ortschaften Loh, Linderhausen und Winterberg.
Schrott in Schwelm loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Schwelm vereint auf seinem Stadtgebiet Industrie, Handwerk und ländlich geprägte Ortschaften. In Metallbetrieben, Handwerksbetrieben, Gewerbegebieten und privaten Haushalten in allen Stadtteilen fällt regelmäßig Eisenschrott an. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Schwelmer Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Schwelm finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Schwelm zu Tagespreisen
Schwelms Wirtschaft wird geprägt durch Metallverarbeitung, Kunststofftechnik und einen starken Mittelstand: Betriebe im Gewerbegebiet Schwelm-Ost (Hatzfelder Straße) sowie Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer aus Loh bis Linderhausen produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferer produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Loh mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Möllenkotten mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Linderhausen mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Schwelm nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Schwelm entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Winterberg oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Schwelmer Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtquartieren bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Schwelm – von Oehde im Westen bis Linderhausen im Osten. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Schwelm.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum KFZ-Zulassungsstelle Ennepe-Ruhr-Kreis müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Schwelm.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Schwelm.
In Schwelm finden sich historische Altbausubstanz in der Innenstadt, Wohnhäuser aus der Nachkriegszeit in Loh und Möllenkotten sowie Industrie- und Gewerbeimmobilien im Gewerbegebiet Schwelm-Ost. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Schwelm bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Schwelm den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Schwelm – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Schwelm als Industrie- und Handwerksstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Als Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises zählt Schwelm zu den wirtschaftlich gut aufgestellten Städten im südlichen Ruhrgebiet. Rund um das Gewerbegebiet Schwelm-Ost und die Hatzfelder Straße haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Logistikunternehmen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbelagen von Linderhausen und Loh.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/schwelm.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Schwelm
- Wann ist eine Schrottabholung in Schwelm für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Schwelm nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Schwelmer Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen KFZ-Zulassungsstelle Ennepe-Ruhr-Kreis kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Schwelm möglich – auch in Außenbezirken wie Loh?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Linderhausen, Möllenkotten oder Winterberg. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um die Gewerbegebiete oder in Schwelmer Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen im Ennepe-Ruhr-Kreis übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr