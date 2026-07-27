Schrottabholung Radevormwald – Metallankauf & Fahrzeugentsorgung im Oberbergischer Kreis

Radevormwald (PLZ 42477) liegt im Oberbergischer Kreis in Bergischen Land, an der Wupper und dem Wupper, zwischen Hückeswagen, Wipperfürth, Remscheid und Soest, und zählt mit rund 22.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 54 km² zu den kleinen Mittelstädten im südöstlichen Bergischen Land. Das Stadtgebiet gliedert sich in zahlreiche Ortschaften: Radevormwald-Kernstadt (historische Altstadt mit Stiftskirche St. Petri), Dahlerau (mit der Burg Dahlerau), Grüne, Hahnenberg (mit dem ehem. Kloster), Bergerhof, Dahlhausen, Filde und Borbeck. Die Stadt ist bekannt als Bergische Stadt und Standort der Werkzeugindustrie (Werkzeugbau/Gewerbe Radevormwald).
Radevormwald blickt auf eine über 700-jährige Stadtgeschichte zurück – die Stadt zählt zu den ältesten im Bergischen Land und erhielt bereits früh Stadtprivilegien. Die traditionsreiche Textil- und Werkzeugindustrie sowie die Nähe zur Wuppertalsperre haben Radevormwald wirtschaftlich geprägt; das Stadion am Kollenberg und das Hallenbad Aquafun unterstreichen zudem den Ruf als Sportstadt in der Region. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Radevormwalder Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Radevormwald – von der Kernstadt bis in die Ortschaften Dahlerau, Hahnenberg und Filde.
Schrott in Radevormwald loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Radevormwald vereint auf seinem Stadtgebiet Industrie, Handwerk und ländlich geprägte Ortschaften. In Handwerksbetrieben, Gewerbegebieten und privaten Haushalten in allen Ortschaften fällt regelmäßig Eisenschrott an. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Radevormwalder Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Radevormwald finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Radevormwald zu Tagespreisen
Radevormwalds Wirtschaft wird geprägt durch Werkzeugindustrie, Textilgewerbe und einen starken Mittelstand: Betriebe entlang der B 229 und in den Gewerbegebieten rund um die Kernstadt sowie Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen Ortschaften produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferer produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Dahlerau mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Grüne mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Hahnenberg mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Radevormwald nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Radevormwald entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Filde oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Radevormwalder Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Ortschaftenn bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Radevormwald – von Borbeck im Westen bis Hahnenberg im Osten. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Radevormwald.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Kfz-Zulassungsstelle Oberbergischer Kreis müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Radevormwald.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Radevormwald.
In Radevormwald finden sich historische Altbausubstanz in der Kernstadt, Wohnhäuser aus der Nachkriegszeit in Grüne und Hahnenberg sowie Industrie- und Gewerbeimmobilien rund um die Gewerbegebiete der Stadt. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Radevormwald bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Radevormwald den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Radevormwald – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Radevormwald als Industrie- und Handwerksstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Der Werkzeug- und Gewerbestandort Radevormwald zählt zu den traditionsreichen Städten im Oberbergischen Kreis. Rund um die Gewerbegebiete an der B 229 haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Logistikunternehmen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Ortschaften Dahlerau und Grüne.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/radevormwald.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Radevormwald
- Wann ist eine Schrottabholung in Radevormwald für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Radevormwald nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Radevormwalder Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Oberbergischer Kreis kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Radevormwald möglich – auch in Außenbezirken wie Dahlerau?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Dahlerau, Grüne oder Hahnenberg. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um die Gewerbegebiete oder in Radevormwalder Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen im Oberbergischen Kreis übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr