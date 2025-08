Schrottabholung Neuss – Klüngelskerl Neuss für Autoverschrottung & Altmetallentsorgung

Als erfahrener Klüngelskerl in Neuss stehen wir für eine kompetente und kostenlose Schrottabholung sowie eine fachgerechte Autoverschrottung mit Verwertungsnachweis. Ob Altmetall, Elektroschrott, Haushaltsgeräte oder nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge – wir holen alles kostenlos direkt bei Ihnen vor Ort ab.Unser Service richtet sich an Privatkunden, Handwerksbetriebe, Autohäuser, Werkstätten und Hausverwaltungen im gesamten Stadtgebiet Neuss sowie Umgebung.Warum Klüngelskerl Neuss? Ihre Vorteile auf einen Blick✅ Kostenlose Schrottabholung aller Art✅ Fachgerechte Autoverschrottung inkl. Abholung✅ Rechtskonformer Verwertungsnachweis✅ Ankauf von Buntmetallen wie Kupfer, Kabel, Messing✅ Demontagen vor Ort bei Heizungen, Maschinen, Metallkonstruktionen✅ Zuverlässiger & schneller Service – auch kurzfristige TermineUmweltbewusstsein, Kundenfreundlichkeit und Pünktlichkeit stehen bei uns an erster Stelle.Autoverschrottung Neuss – Kostenlos, sicher & gesetzeskonformSie möchten Ihr altes Auto in Neuss kostenlos verschrotten lassen? Dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Wir kümmern uns um die komplette Abwicklung – von der Abholung bis zur Entsorgung in einer zertifizierten Verwertungsstelle.Voraussetzungen für eine kostenlose Autoentsorgung:Fahrzeug ist komplett (inkl. Motor, Getriebe & Karosserie)Fahrzeugpapiere (Teil I & II) sind vorhandenStandort innerhalb von Neuss oder UmgebungNach der Entsorgung erhalten Sie auf Wunsch einen Verwertungsnachweis gemäß §15 Altfahrzeugverordnung, den Sie zur endgültigen Abmeldung bei der Kfz-Zulassungsstelle benötigen.Geeignet für:? PKW & Kombi? Transporter & Wohnmobile?️ Motorräder & Roller? Unfallfahrzeuge & Totalschäden? Fahrzeuge mit Motorschaden oder ohne TÜV? Anhänger & Teilespender (nach Prüfung)Ablauf – So einfach funktioniert’sKontaktaufnahme per Telefon, WhatsApp oder E-MailSchnelle Terminvergabe – meist noch am selben oder nächsten WerktagAbholung vor Ort – zuverlässig & pünktlichBei Autoverschrottung: Übergabe der FahrzeugpapiereUmweltgerechte Entsorgung durch zertifizierte PartnerbetriebeFür Sie fallen keine Kosten an, wenn die Bedingungen erfüllt sind.Welche Schrottarten holen wir in Neuss ab?Unsere kostenlose Schrottabholung in Neuss umfasst unter anderem:? Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Herde, Trockner⚙️ Alte Maschinen, Werkzeuge, Elektromotoren? Heizkörper, Rohre, Metallzäune, Gitter? Fahrräder, Rasenmäher, Metallschrott aus dem Keller oder Garten? Elektroschrott (ohne Kühlgeräte & Monitore – bitte separat anfragen)Ankauf von Buntmetallen – Faire Preise für hochwertige MetalleSie haben größere Mengen an wertvollem Metall? Wir bieten tagesaktuelle Preise für:? Kupfer & Kupferkabel? Messing, Bronze⚪ Aluminium & Edelstahl? Zink, Blei, Transformatoren⚙️ Elektromotoren & IndustriebauteileGerne wiegen wir vor Ort und zahlen auf Wunsch direkt in bar aus.Für Gewerbe, Industrie & Hausverwaltungen in NeussAuch gewerbliche Kunden vertrauen auf unseren Service:? Hausverwaltungen? Industrie & Bauunternehmen? Autowerkstätten & Händler? Sanitär- & HeizungsbetriebeWir übernehmen regelmäßige Schrottabholungen, bieten Containerlösungen und führen bei Bedarf Demontagen vor Ort durch – zuverlässig & termingerecht.Diese Stadtteile in Neuss bedienen wir regelmäßig:Innenstadt & HammfeldReuschenberg, Gnadental, NorfUedesheim, Holzheim, ErfttalWeckhoven, Grimlinghausen, RosellenFurth, Allerheiligen, HoistenAuch angrenzende Städte wie Düsseldorf, Kaarst, Grevenbroich, Dormagen und Meerbusch gehören zu unserem Einsatzgebiet.Umweltschutz & Nachhaltigkeit – Unser täglicher AnspruchBei jeder Abholung achten wir auf:♻️ Sortenreine Trennung von Metallen und Materialien? Fachgerechte Entsorgung von Schadstoffen? Recycling & Rückgewinnung von Rohstoffen?️ Wiederverwertung nutzbarer BauteileSo leisten wir gemeinsam einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung.Fazit – Klüngelskerl Neuss: Ihr zuverlässiger Partner für Schrott & AutoverschrottungWenn Sie in Neuss auf der Suche nach einer kostenlosen Schrottabholung oder Autoverschrottung in Neuss sind, sind wir Ihr verlässlicher Ansprechpartner. Wir arbeiten schnell, sauber, professionell und sind flexibel erreichbar.