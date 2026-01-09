Schrottabholung Moers – Komfortable Entsorgung ohne Aufwand
Die Schrottabholung in Moers erleichtert es Privatpersonen und Unternehmen, Metallschrott und alte Elektrogeräte loszuwerden
Die Schrottabholung in Moers erleichtert es Privatpersonen und Unternehmen, Metallschrott und alte Elektrogeräte loszuwerden. Der Abholservice ist kostenlos und erspart lange Wege zum Wertstoffhof.
Diese Materialien werden in Moers abgeholt
Zum Leistungsumfang zählen unter anderem:
Eisen-, Stahl- und Mischschrott
Kupferkabel, Aluminiumprofile, Messingarmaturen
Heizkörper, Rohrleitungen und Sanitärmaterial
Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Herde oder Trockner
Metallmöbel, Werkstattreste und Fahrzeugteile
Schrottabholung in allen Stadtteilen von Moers
Ob Kapellen, Repelen, Schwafheim oder Innenstadt – die Schrottabholung Moers ist im gesamten Stadtgebiet unterwegs und bietet kurzfristige Terminvergabe.
Umweltbewusste Wiederverwertung
Die eingesammelten Materialien werden sortiert und nachhaltig recycelt, um wertvolle Ressourcen zu sichern.
Ankauf bei größeren Metallmengen
Bei hochwertigen Metallen oder größeren Schrottmengen ist eine faire Vergütung möglich – selbstverständlich transparent nach Tagespreisen.
