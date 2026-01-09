Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047113

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrottabholung Moers – Komfortable Entsorgung ohne Aufwand

Die Schrottabholung in Moers erleichtert es Privatpersonen und Unternehmen, Metallschrott und alte Elektrogeräte loszuwerden

(lifePR) (Bochum, )
.
Schrottabholung Moers – Komfortable Entsorgung ohne Aufwand

Die Schrottabholung in Moers erleichtert es Privatpersonen und Unternehmen, Metallschrott und alte Elektrogeräte loszuwerden. Der Abholservice ist kostenlos und erspart lange Wege zum Wertstoffhof.

Diese Materialien werden in Moers abgeholt

Zum Leistungsumfang zählen unter anderem:

Eisen-, Stahl- und Mischschrott

Kupferkabel, Aluminiumprofile, Messingarmaturen

Heizkörper, Rohrleitungen und Sanitärmaterial

Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Herde oder Trockner

Metallmöbel, Werkstattreste und Fahrzeugteile

Schrottabholung in allen Stadtteilen von Moers

Ob Kapellen, Repelen, Schwafheim oder Innenstadt – die Schrottabholung Moers ist im gesamten Stadtgebiet unterwegs und bietet kurzfristige Terminvergabe.

Umweltbewusste Wiederverwertung

Die eingesammelten Materialien werden sortiert und nachhaltig recycelt, um wertvolle Ressourcen zu sichern.

Ankauf bei größeren Metallmengen

Bei hochwertigen Metallen oder größeren Schrottmengen ist eine faire Vergütung möglich – selbstverständlich transparent nach Tagespreisen.

Jetzt Termin für Schrottabholung in Moers vereinbaren

Egal ob Keller, Garage oder Betrieb – die Schrottabholung Moers bietet eine schnelle und professionelle Lösung für Ihre Metallentsorgung. Termine können jederzeit vereinbart werden.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.