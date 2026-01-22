Schrottabholung Münster – Ihr regionaler Altmetallhändler für saubere Lösungen
Erfahrene Schrottsammler & Klingelzkerle holen Altmetall in ganz Münster ab
Service in allen Stadtteilen
Ob Hiltrup, Gievenbeck, Kinderhaus, Wolbeck oder Handorf – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott fachgerecht und hinterlassen alles ordentlich.
Altmetall clever zu Geld machen
Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabelreste haben echten Wert. Als fairer Altmetallhändler in Münster zahlen wir marktgerechte Preise und rechnen transparent direkt vor Ort ab.
Nachhaltig & umweltbewusst
Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler helfen so, wertvolle Rohstoffe in Münster zu bewahren und die Umwelt zu entlasten.