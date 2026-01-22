Kontakt
Schrottabholung Münster – Ihr regionaler Altmetallhändler für saubere Lösungen

Erfahrene Schrottsammler & Klingelzkerle holen Altmetall in ganz Münster ab

In Münster entstehen täglich neue Mengen an Metallschrott – alte Fahrräder, Heizungsrohre aus Umbauten, defekte Elektrogeräte oder Metallreste aus Betrieben. Unsere mobilen Schrottsammler sind als zuverlässige Altmetallhändler in Münster im Einsatz und sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Abholung.

Service in allen Stadtteilen

Ob Hiltrup, Gievenbeck, Kinderhaus, Wolbeck oder Handorf – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott fachgerecht und hinterlassen alles ordentlich.

Altmetall clever zu Geld machen

Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabelreste haben echten Wert. Als fairer Altmetallhändler in Münster zahlen wir marktgerechte Preise und rechnen transparent direkt vor Ort ab.

Nachhaltig & umweltbewusst

Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler helfen so, wertvolle Rohstoffe in Münster zu bewahren und die Umwelt zu entlasten.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.