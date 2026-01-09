Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047086

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrottabholung Mülheim an der Ruhr – Einfach Platz schaffen

Die Schrottabholung in Mülheim an der Ruhr unterstützt Haushalte und Betriebe dabei, Altmetall und defekte Elektrogeräte unkompliziert entsorgen zu lassen

(lifePR) (Bochum, )
.
Schrottabholung Mülheim an der Ruhr – Einfach Platz schaffen

Die Schrottabholung in Mülheim an der Ruhr unterstützt Haushalte und Betriebe dabei, Altmetall und defekte Elektrogeräte unkompliziert entsorgen zu lassen. Der Service ist kostenfrei und erspart den Weg zum Recyclinghof.

Was nimmt die Schrottabholung in Mülheim mit?

Zum Abholservice gehören unter anderem:

Eisen- und Metallschrott aller Art

Kupferleitungen, Aluminiumteile, Messingarmaturen

Heizkörper, Rohre und Sanitärreste

Elektrogeräte wie Backöfen, Waschmaschinen oder Trockner

Metallregale, Gitter und Werkstattreste

Abholung in allen Mülheimer Stadtteilen

Ob Saarn, Speldorf, Dümpten oder Broich – die Schrottabholung Mülheim ist im gesamten Stadtgebiet aktiv und bietet flexible Terminvergabe.

Rohstoffe sichern durch Recycling

Die eingesammelten Materialien werden sortiert und umweltgerecht wiederverwertet. So wird die nachhaltige Nutzung wertvoller Metalle gefördert.

Ankauf bei größeren Mengen möglich

Bei hochwertigen Metallen oder größeren Schrottmengen kann eine Vergütung erfolgen – selbstverständlich transparent und marktgerecht.

Jetzt Schrottabholung in Mülheim an der Ruhr beauftragen

Egal ob Wohnung, Keller oder Gewerbefläche – die Schrottabholung Mülheim an der Ruhr ist der richtige Ansprechpartner für schnelle und professionelle Metallentsorgung. Termine können jederzeit vereinbart werden.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.