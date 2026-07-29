Schrottabholung Menden – Metallankauf & Fahrzeugentsorgung im Märkischer Kreis

Menden (PLZ 58706) liegt im Märkischer Kreis in Sauerland, an der Hönne und dem Ruhr, zwischen Iserlohn, Hemer, Fröndenberg und Soest, und zählt mit rund 53.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 86 km² zu den kleinen Mittelstädten im südöstlichen Sauerland. Das Stadtgebiet gliedert sich in zahlreiche Ortsteile: Menden-Kernstadt (historische Altstadt mit Stiftskirche St. Petri), Lendringsen (mit der Burg Lendringsen), Bösperde, Asbeck (mit dem ehem. Kloster), Oesbern, Lahrfeld, Halingen und Schwitten. Die Stadt ist bekannt als Hönnestadt und Standort der Metallindustrie (Mendener Leuchtenindustrie/Industrie Menden).
Menden blickt auf eine lange Stadtgeschichte zurück und zählt zu den traditionsreichen Städten im Sauerland. Wirtschaftlich ist Menden breit gefächert aufgestellt – vor allem durch mittelständische Unternehmen der Metall-, Elektro-, Leuchten-, Kalk- und Automobilzulieferindustrie, die bis heute prägende Arbeitgeber der Region sind. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Mendener Ortsteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Menden – von der Kernstadt bis in die Ortschaften Lendringsen, Asbeck und Halingen.
Schrott in Menden loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Menden vereint auf seinem Stadtgebiet Industrie, Handwerk und ländlich geprägte Ortschaften. In Metall- und Elektrobetrieben, Handwerksbetrieben, Gewerbegebieten und privaten Haushalten in allen Ortsteilen fällt regelmäßig Eisenschrott an. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Mendener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Menden finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Menden zu Tagespreisen
Mendens Wirtschaft wird geprägt durch Metallverarbeitung, Elektrotechnik, Leuchtenindustrie und Automobilzulieferer: Betriebe entlang der Iserlohner Straße und im Gewerbegebiet Lendringsen sowie Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen Ortsteilen produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferer produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Lendringsen mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Bösperde mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Asbeck mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Menden nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Menden entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Halingen oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Mendener Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Ortsteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Menden – von Schwitten im Westen bis Asbeck im Osten. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Menden.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Kfz-Zulassungsstelle Märkischer Kreis müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Menden.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Menden.
In Menden finden sich historische Altbausubstanz in der Kernstadt, Wohnhäuser aus der Nachkriegszeit in Lendringsen und Bösperde sowie Industrie- und Gewerbeimmobilien in den zahlreichen Gewerbegebieten der Stadt. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Menden bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Menden den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Menden – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Menden als Industrie- und Handwerksstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Der Metall- und Elektroindustriestandort Menden zählt zu den wirtschaftlich vielseitigsten Städten im Märkischen Kreis. Rund um die Gewerbegebiete an der Iserlohner Straße und in Lendringsen haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Logistikunternehmen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Ortsteilen Bösperde und Asbeck.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/menden.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Menden
- Wann ist eine Schrottabholung in Menden für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Menden nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Mendener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Märkischer Kreis kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Menden möglich – auch in Außenbezirken wie Lendringsen?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Lendringsen, Bösperde oder Asbeck. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um die Gewerbegebiete oder in Mendener Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen im Märkischen Kreis übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr