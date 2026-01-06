Kontakt
Schrottabholung Marl – Zuverlässige Hilfe bei Altmetall & Elektroschrott

Die Schrottabholung in Marl bietet eine praktische Lösung, um Metallabfälle und alte Geräte fachgerecht entsorgen zu lassen. Der Abholservice ist kostenfrei und richtet sich an private sowie gewerbliche Kunden.

Welche Materialien werden in Marl abgeholt?

Zum Service zählen unter anderem:

Eisen- und Stahlschrott

Kupfer, Aluminium, Messing und Kabel

Heizkörper, Rohre und Sanitärreste

Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Trockner oder Herde

Metallmöbel, Gitter und Werkstattabfälle

Schrottabholung in allen Stadtteilen von Marl

Ob Brassert, Hüls, Drewer oder Sinsen – die Schrottabholung Marl ist im gesamten Stadtgebiet aktiv und vergibt kurzfristige Termine.

Nachhaltige Entsorgung mit System

Die eingesammelten Materialien werden sortiert und umweltgerecht weiterverwertet, damit wertvolle Rohstoffe erhalten bleiben.

Ankauf bei wertvollem Schrott möglich

Bei größeren Mengen oder hochwertigen Metallen ist eine Vergütung möglich. Die Preise richten sich nach den aktuellen Marktwerten.

Jetzt Schrottabholung in Marl beauftragen

Egal ob Keller, Garage oder Betrieb – die Schrottabholung Marl ist Ihr Ansprechpartner für schnelle und professionelle Metallentsorgung. Termine können jederzeit vereinbart werden.
