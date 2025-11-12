Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040783

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland http://nrw-Schrott.de
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrottabholung Lünen – Schnell, kostenlos und umweltfreundlich

Altmetallrecycling Lünen– Umweltfreundlich und ressourcenschonend

(lifePR) (Lünen, )
Die Schrottabholung Lünen ist Ihr professioneller Partner für die kostenlose Abholung, fachgerechte Entsorgung und das Recycling von Altmetall, Maschinen und Elektrogeräten. Ob Sie Privatperson, Handwerksbetrieb oder Industrieunternehmen sind – wir bieten einen zuverlässigen Service direkt vor Ort.

Unser Anspruch ist es, Platz zu schaffen, wertvolle Rohstoffe wiederzuverwerten und die Umwelt nachhaltig zu schützen. Mit unserer Hilfe wird Schrott zu einem wertvollen Rohstoff und zu einem profitablen Beitrag für Sie.

Warum eine Schrottabholung in Lünen sinnvoll ist

Alte Geräte, Maschinen oder Metallschrott sind mehr als nur Müll – sie enthalten wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Aluminium, Edelstahl, Messing und Eisen, die sich wiederverwenden und recyceln lassen.

Durch die Schrottabholung in Lünen wird sichergestellt, dass diese Materialien nicht einfach im Müll landen, sondern in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden. So leisten Sie aktiv einen Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimaschutz und schaffen gleichzeitig Platz in Haus, Werkstatt oder Betrieb.

Unser Service – schnell, unkompliziert und kostenlos

Wir bieten einen umfassenden Schrottservice in Lünen und Umgebung. Unser erfahrenes Team übernimmt:

Abholung direkt bei Ihnen vor Ort

Sortierung und Trennung der Materialien

Transport zu zertifizierten Recyclingbetrieben

Fachgerechtes Recycling und Wiederverwertung

Faire Vergütung bei wertvollen Metallen

Egal ob große Mengen aus Industrie und Handwerk oder kleinere Mengen aus Privathaushalten – wir kümmern uns kostenlos, pünktlich und zuverlässig.

Welche Schrottarten wir in Lünen abholen

Wir holen nahezu alle Arten von Altmetall und Schrott, darunter:

Eisen- und Stahlschrott

Kupfer, Aluminium, Messing, Edelstahl, Zink

Elektrokabel, Leitungen und Elektrogeräte

Maschinen, Motoren, Heizkörper und Kessel

Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Herde

Autoteile, Batterien, Felgen und Karosserien

Metallreste aus Handwerk, Industrie und Bau

Alle Materialien werden fachgerecht sortiert und umweltfreundlich recycelt, sodass möglichst viel wiederverwertet wird.

Schrottankauf Lünen – Faire Preise für Ihr Altmetall

Viele Metalle besitzen einen hohen Marktwert. Deshalb bieten wir zusätzlich zur Abholung auch den Schrottankauf in Lünen an.

Wir zahlen faire, tagesaktuelle Preise für:

Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl

Blei, Zink, Kabelreste und Elektroschrott

Maschinen- oder Industrieschrott

Ihr Schrott wird vor Ort gewogen, und Sie erhalten die Bezahlung sofort in bar oder per Überweisung. So wird Ihre Entsorgung nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich attraktiv.

Flexible Lösungen für Privat, Gewerbe und Industrie Privatkunden

Wir holen Ihren Schrott direkt von Haus, Garage oder Garten ab – ohne Aufwand für Sie.

Handwerksbetriebe und Gewerbe

Regelmäßige Abholungen oder Containerlösungen ermöglichen eine ordnungsgemäße, platzsparende und kontinuierliche Entsorgung.

Industrieunternehmen

Für große Mengen oder spezielle Materialien entwickeln wir individuelle Recyclingkonzepte, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll sind.

Tradition trifft Moderne – Klüngelskerl in Lünen

Der Begriff „Klüngelskerl“ steht für die Tradition der Schrottsammler. Wir setzen diese Tradition in moderner, professioneller Form fort.

Unsere Fahrzeuge sind technisch modern, unsere Mitarbeiter geschult, und wir legen größten Wert auf effizientes Recycling und nachhaltige Entsorgung.

So verbinden wir regionalen Service, Umweltbewusstsein und moderne Technik – für eine saubere und nachhaltige Stadt Lünen.

Nachhaltigkeit steht bei uns an erster Stelle

Jede Tonne recycelten Metalls spart Energie und CO₂. Wir sorgen dafür, dass alle Materialien umweltgerecht sortiert, getrennt und wiederverwertet werden.

Unsere Partner sind zertifizierte Recyclingbetriebe, die höchste Umweltstandards erfüllen. So garantieren wir, dass Ihr Schrott nicht einfach entsorgt, sondern nachhaltig weiterverarbeitet wird.

Ablauf der Schrottabholung in Lünen

Kontaktaufnahme: Telefonisch oder online.

Terminvereinbarung: Flexible Abstimmung nach Ihren Bedürfnissen.

Abholung: Pünktlich vor Ort, alles wird verladen.

Transport & Recycling: Umweltgerechte Verarbeitung.

Vergütung: Faire Preise für wertvolle Metalle direkt vor Ort.

Ihre Vorteile mit der Schrottabholung Lünen

✅ Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet

✅ Faire Preise für Altmetall und Elektrogeräte

✅ Zuverlässiger, schneller und sauberer Service

✅ Traditioneller Klüngelskerl modern umgesetzt

✅ Fachgerechtes Recycling und Umweltschutz

✅ Flexible Terminvereinbarung und kurzfristige Abholungen

✅ Erfahrenes, freundliches Team

Kontakt – Jetzt Schrottabholung in Lünen beauftragen

Egal ob Altmetall, Maschinen oder Elektrogeräte – wir holen alles kostenlos und fachgerecht ab.

Kontaktieren Sie uns jetzt und vereinbaren Sie Ihren individuellen Abholtermin. Wir sind täglich in Lünen, Dortmund, Kamen, Selm, Waltrop und Umgebung unterwegs.

Mit uns wird Schrottentsorgung einfach, umweltfreundlich und lohnenswert.

Fazit:Die Schrottabholung Lünen ist Ihr zuverlässiger Partner für Recycling, Umweltschutz und Ressourcenschonung. Wir holen Schrott kostenlos ab, recyceln fachgerecht und bieten faire Preise. Vertrauen Sie auf Erfahrung, Kompetenz und Nachhaltigkeit für eine saubere Stadt Lünen.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.