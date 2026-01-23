Kontakt
Schrottabholung Krefeld – Altmetallhändler holen Ihren Metallschrott direkt ab

Mobile Schrottsammler & Klingelzkerle im Einsatz in allen Stadtteilen Krefelds

In Krefeld fällt täglich Metallschrott aus Haushalten, Garagen und Betrieben an – alte Heizungsrohre, Metallzäune, defekte Haushaltsgeräte oder Kabelreste. Unsere erfahrenen Schrottsammler sind als regionale Altmetallhändler in Krefeld unterwegs und sorgen für eine schnelle und zuverlässige Abholung.

Abholservice ohne Aufwand

Ob Uerdingen, Oppum, Fischeln, Hüls oder Traar – unsere Klingelzkerle klingeln bei Ihnen, laden den Schrott fachgerecht ein und kümmern sich um die komplette Entsorgung.

Altmetall fair vergütet

Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden tagesaktuell bewertet. Als seriöser Altmetallhändler in Krefeld garantieren wir eine transparente Abrechnung und sofortige Auszahlung.

Nachhaltig & regional recycelt

Nach der Abholung wird der Metallschrott sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler tragen so aktiv zur Ressourcenschonung in Krefeld bei.
