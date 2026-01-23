Schrottabholung Krefeld – Altmetallhändler holen Ihren Metallschrott direkt ab
Mobile Schrottsammler & Klingelzkerle im Einsatz in allen Stadtteilen Krefelds
Abholservice ohne Aufwand
Ob Uerdingen, Oppum, Fischeln, Hüls oder Traar – unsere Klingelzkerle klingeln bei Ihnen, laden den Schrott fachgerecht ein und kümmern sich um die komplette Entsorgung.
Altmetall fair vergütet
Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden tagesaktuell bewertet. Als seriöser Altmetallhändler in Krefeld garantieren wir eine transparente Abrechnung und sofortige Auszahlung.
Nachhaltig & regional recycelt
Nach der Abholung wird der Metallschrott sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler tragen so aktiv zur Ressourcenschonung in Krefeld bei.