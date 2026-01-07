Kontakt
Schrottabholung Krefeld – Altmetall bequem abholen lassen

Die Schrottabholung in Krefeld bietet eine einfache Möglichkeit, alte Metallteile und Elektrogeräte fachgerecht entsorgen zu lassen. Statt selbst zum Recyclinghof zu fahren, kommt der Abholservice direkt zu Ihnen.

Welche Gegenstände werden in Krefeld angenommen?

Zum Abholservice gehören unter anderem:

Eisen- und Stahlschrott

Kupferleitungen, Aluminiumprofile, Messingteile

Heizkörper, Rohre und Sanitärmaterial

Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Backöfen oder Herde

Metallzäune, Werkstattabfälle und Fahrzeugteile

Schrottabholung in allen Krefelder Stadtteilen

Ob Uerdingen, Fischeln, Bockum oder Oppum – die Schrottabholung Krefeld ist im gesamten Stadtgebiet aktiv und vergibt kurzfristige Termine.

Nachhaltige Wiederverwertung

Die eingesammelten Materialien werden sortiert und umweltschonend recycelt, um wertvolle Rohstoffe zu sichern.

Schrottankauf zu fairen Konditionen

Bei größeren Mengen oder hochwertigen Metallen ist ein Ankauf möglich. Die Vergütung erfolgt transparent und marktgerecht.

Jetzt Termin für Schrottabholung in Krefeld vereinbaren

Ob Haushalt oder Betrieb – die Schrottabholung Krefeld ist Ihr Ansprechpartner für schnelle und professionelle Metallentsorgung. Termine können jederzeit vereinbart werden.
