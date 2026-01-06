Schrottabholung Köln – Kostenlose Abholung von Altmetall & Elektroschrott
Handwerksbetrieben eine schnelle, unkomplizierte und umweltgerechte Lösung zur Entsorgung von Altmetallen und sonstigem Metallschrott
Die professionelle Schrottabholung in Köln bietet Privatpersonen, Unternehmen und Handwerksbetrieben eine schnelle, unkomplizierte und umweltgerechte Lösung zur Entsorgung von Altmetallen und sonstigem Metallschrott. Durch eine kostenlose Abholung direkt vor Ort sparen Kunden Zeit, Aufwand und Entsorgungskosten.
Welche Materialien werden in Köln abgeholt?
Zum Service der Schrottabholung Köln gehören unter anderem:
Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl
Heizkörper, Kabelreste, Rohre
Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Herde, Trockner
Elektroschrott & Industrieabfälle
Alte Fahrräder, Autoteile und Metallkonstruktionen
Auch größere Mengen oder gewerbliche Altbestände werden zuverlässig übernommen.
Kostenlose Schrottabholung in allen Kölner Stadtteilen
Die Abholung erfolgt flexibel in allen Stadtteilen Kölns – egal ob Innenstadt, Ehrenfeld, Nippes, Kalk, Mülheim, Rodenkirchen oder Chorweiler. Termine werden kurzfristig vergeben und der Schrott wird direkt vor Ort verladen.
Umweltgerechte Entsorgung & Recycling
Alle abgeholten Materialien werden fachgerecht sortiert und dem Recyclingkreislauf zugeführt. So wird sichergestellt, dass wertvolle Rohstoffe wiederverwendet und umweltschädliche Entsorgungen vermieden werden.
Schrottankauf zu fairen Tagespreisen
Bei größeren Mengen oder hochwertigen Metallen bietet die Schrottabholung Köln auch einen Schrottankauf an. Die Vergütung erfolgt transparent und orientiert sich an den aktuellen Marktpreisen.
Jetzt Termin für Schrottabholung in Köln vereinbaren
Ob privater Keller, Baustelle oder Firmenlager – die Schrottabholung in Köln ist der zuverlässige Ansprechpartner für schnelle, kostenlose und professionelle Schrottentsorgung. Termine können kurzfristig telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden.