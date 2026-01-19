Kontakt
Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Schrottabholung Köln – Ihr regionaler Altmetallhändler vor Ort

In Köln fällt täglich jede Menge Altmetall an – alte Heizkörper, defekte Haushaltsgeräte, Kabelreste oder Metallzäune

In Köln fällt täglich jede Menge Altmetall an – alte Heizkörper, defekte Haushaltsgeräte, Kabelreste oder Metallzäune. Unser Team aus erfahrenen Schrottsammlern und mobilen Altmetallhändlern ist in allen Stadtteilen unterwegs und sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Abholung.

Kostenlose Abholung in allen Kölner Bezirken

Ob Ehrenfeld, Chorweiler, Mülheim oder Porz – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen nach Hause, holen den Schrott fachgerecht ab und hinterlassen Ihre Fläche sauber. Für größere Mengen bieten wir auf Wunsch auch Containerlösungen an.

Faire Vergütung für verwertbares Altmetall

Als regionaler Altmetallhändler in Köln bewerten wir Ihr Material transparent. Kupfer, Messing, Aluminium oder Edelstahl werden tagesaktuell vergütet – so profitieren Sie nicht nur von der Entsorgung, sondern auch finanziell.

Nachhaltige Schrottentsorgung

Der gesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recyclingkreislauf zugeführt. Unsere Schrottsammler aus Köln leisten damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung.
