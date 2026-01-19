Schrottabholung Köln – Ihr regionaler Altmetallhändler vor Ort
In Köln fällt täglich jede Menge Altmetall an – alte Heizkörper, defekte Haushaltsgeräte, Kabelreste oder Metallzäune. Unser Team aus erfahrenen Schrottsammlern und mobilen Altmetallhändlern ist in allen Stadtteilen unterwegs und sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Abholung.
Kostenlose Abholung in allen Kölner Bezirken
Ob Ehrenfeld, Chorweiler, Mülheim oder Porz – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen nach Hause, holen den Schrott fachgerecht ab und hinterlassen Ihre Fläche sauber. Für größere Mengen bieten wir auf Wunsch auch Containerlösungen an.
Faire Vergütung für verwertbares Altmetall
Als regionaler Altmetallhändler in Köln bewerten wir Ihr Material transparent. Kupfer, Messing, Aluminium oder Edelstahl werden tagesaktuell vergütet – so profitieren Sie nicht nur von der Entsorgung, sondern auch finanziell.
Nachhaltige Schrottentsorgung
Der gesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recyclingkreislauf zugeführt. Unsere Schrottsammler aus Köln leisten damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung.