Schrottabholung Holzwickede – kostenlos ab 300 kg, Fahrzeugentsorgung inklusive nahe Dortmund

Holzwickede (PLZ 59439) liegt im Kreis Unna, unmittelbar an der Grenze zu Dortmund und Standort des Flughafens Dortmund. Mit rund 17.000 Einwohnern auf 22 km² gliedert sich die Gemeinde in mehrere Ortsteile: Brauck, Hengsen, Hengserheide, Hohenleuchte, Landskrone, Natorp, Opherdicke und Ostendorf.
Geprägt von der Nähe zum Flughafen Dortmund, dem historischen Haus Opherdicke sowie mittelständischem Gewerbe fällt in Holzwickede regelmäßig Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Ortsteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Holzwickede zur Verfügung – von Brauck bis nach Opherdicke und Ostendorf.
Schrott in Holzwickede loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Holzwickede vereint Gewerbeflächen rund um den Flughafen, Handwerk und ländliche Ortsteile auf kleiner Fläche: Von den Gewerbegebieten rund um Brauck über die Betriebe in Hengsen bis zu den Handwerksunternehmen in Opherdicke fällt im gesamten Gemeindegebiet Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Gemeindegebiet Holzwickede ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Holzwickede finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Holzwickede zu Tagespreisen
Holzwickedes Wirtschaft wird durch Logistik- und Dienstleistungsbetriebe rund um den Flughafen Dortmund sowie mittelständisches Gewerbe in Brauck und Hengsen geprägt. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Brauck mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Hengsen mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Opherdicke mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Holzwickede nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Holzwickede entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Ostendorf oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Holzwickeder Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Ortsteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Ortsteile – von Brauck bis nach Ostendorf. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Holzwickede.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Unna müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Holzwickede.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Holzwickede.
In Holzwickede stehen das historische Haus Opherdicke, landwirtschaftliche Gehöfte in Hengsen sowie moderne Wohnbebauung in Landskrone und Hohenleuchte nebeneinander. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Holzwickede bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Holzwickede den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Holzwickede – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Holzwickede als Gewerbestandort nahe Flughafen Dortmund – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die Lage direkt am Flughafen Dortmund macht Holzwickede zu einem gefragten Standort für Logistik und Dienstleistung. Rund um die Gewerbegebiete in Brauck und Hengsen haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Speditionen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Ortsteilen Opherdicke und Ostendorf.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/holzwickede.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Holzwickede
- Wann ist eine Schrottabholung in Holzwickede für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Holzwickede nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Holzwickeder Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Unna kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Holzwickede möglich – auch in Ortsteilen wie Opherdicke oder Hengsen?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Ortsteilen Opherdicke, Hengsen oder Ostendorf. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den Flughafen Dortmund oder in anderen Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr