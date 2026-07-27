Schrottabholung Hilden – Metallankauf & Fahrzeugentsorgung im Kreis Mettmann

Hilden (PLZ 40721) liegt im Kreis Mettmann in Bergischen Land, an der Itter und dem Itter, zwischen Düsseldorf, Langenfeld, Haan und Soest, und zählt mit rund 56.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 26 km² zu den kleinen Mittelstädten im südöstlichen Niederrhein. Das Stadtgebiet gliedert sich in mehrere Stadtbezirke: Hilden-Kernstadt (historische Altstadt mit Stiftskirche St. Petri), Hilden-Nord (mit der Burg Hilden-Nord), Gartenstadt, Kalstert (mit dem ehem. Kloster), Hilden-Nord, Hilden-Ost, Hilden-Süd und Hilden-Ost. Die Stadt ist bekannt als Chemiestadt und Standort der Chemieindustrie (Bayer AG/Chemiepark Hilden).
Hilden blickt auf eine lebendige Industriegeschichte zurück – die Bayer AG prägte Jahrzehnte lang den Standort, bevor sich der ehem. Werksbereich zum modernen Chemiepark Hilden mit vielfältigen Mietern aus Chemie, Pharma und Kunststofftechnik wandelte. Auch heute ist Hilden mit seinen Gewerbegebieten rund um die Industriestraße und den Kalstert-Bereich einer der wirtschaftlich aktivsten Standorte im Kreis Mettmann. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Hildener Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Hilden – von der Kernstadt bis in die Ortschaften Hilden-Nord, Kalstert und Hilden-Süd.
Schrott in Hilden loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Hilden vereint auf seinem Stadtgebiet Industrie, Handwerk und ländlich geprägte Ortschaften. In Chemiebetrieben, Handwerksbetrieben, Gewerbegebieten und privaten Haushalten in allen Stadtteilen fällt regelmäßig Eisenschrott an. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Hildener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Hilden finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Hilden zu Tagespreisen
Hildens Wirtschaft wird geprägt durch Chemie, Kunststofftechnik, Metallverarbeitung und einen starken Mittelstand: Betriebe im Chemiepark Hilden (Kalstert / Industriestraße) sowie Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer aus der Gartenstadt bis Hilden-Ost produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferer produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Hilden-Nord mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus der Gartenstadt mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus dem Kalstert mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Hilden nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Hilden entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Hilden-Süd oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Hildener Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Hilden – von Hilden-Ost im Westen bis Kalstert im Osten. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Hilden.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Kfz-Zulassungsstelle Mettmann müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Hilden.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Hilden.
In Hilden finden sich historische Altbausubstanz in der Innenstadt, Wohnhäuser aus der Nachkriegszeit in Hilden-Nord und der Gartenstadt sowie Chemie- und Gewerbeimmobilien im Chemiepark Kalstert. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Anlagenteile oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Hilden bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Hilden den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Hilden – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Hilden als Industrie- und Handwerksstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Der Industrie- und Chemiestandort Hilden zählt zu den wirtschaftlich bedeutendsten Städten im Kreis Mettmann. Rund um den Chemiepark Hilden (ehem. Bayer) und die Gewerbegebiete an der Industriestraße haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Logistikunternehmen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbelagen der Gartenstadt und in Hilden-Nord Richtung Erkrath.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/hilden.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Hilden
- Wann ist eine Schrottabholung in Hilden für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Hilden nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Hildener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Mettmann kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Hilden möglich – auch in Außenbezirken wie Hilden-Nord?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Hilden-Nord, Hilden-Süd oder Hilden-Ost. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um die Chemiewerke oder in Hildener Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen im Kreis Mettmann übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr