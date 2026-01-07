Schrottabholung Herten – Schnell weg mit altem Metall
In Herten unterstützt die mobile Schrottabholung dabei, ungenutzte Metallgegenstände und defekte Elektrogeräte unkompliziert entsorgen zu lassen
In Herten unterstützt die mobile Schrottabholung dabei, ungenutzte Metallgegenstände und defekte Elektrogeräte unkompliziert entsorgen zu lassen. Der Abholservice ist für Privat- und Gewerbekunden kostenfrei.
Was wird in Herten abgeholt?
Zum Leistungsangebot zählen unter anderem:
Altmetall, Eisen- und Stahlschrott
Kupferleitungen, Aluminiumteile und Messing
Heizungsreste, Rohre und Sanitärmaterial
Elektroschrott wie Waschmaschinen, Herde oder Trockner
Alte Fahrräder, Metallmöbel und Werkstattabfälle
Abholung im gesamten Stadtgebiet Herten
Ob Disteln, Westerholt, Langenbochum oder Innenstadt – die Schrottabholung Herten ist regelmäßig im Stadtgebiet unterwegs und bietet kurzfristige Termine.
Nachhaltige Entsorgung durch Recycling
Die eingesammelten Materialien werden sortiert und dem Recyclingkreislauf zugeführt, um Rohstoffe zu schonen und Abfälle zu vermeiden.
Vergütung bei größeren Schrottmengen
Bei wertvollen Metallen oder größeren Beständen ist eine Auszahlung möglich. Die Preise orientieren sich an den aktuellen Tageswerten.
Jetzt Schrottabholung in Herten beauftragen
Ganz gleich ob Keller, Garage oder Betrieb – die Schrottabholung Herten bietet eine einfache und professionelle Lösung für jede Art von Metallschrott. Termine können jederzeit vereinbart werden.