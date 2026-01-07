Kontakt
Schrottabholung Herten – Schnell weg mit altem Metall

In Herten unterstützt die mobile Schrottabholung dabei, ungenutzte Metallgegenstände und defekte Elektrogeräte unkompliziert entsorgen zu lassen

Was wird in Herten abgeholt?

Zum Leistungsangebot zählen unter anderem:

Altmetall, Eisen- und Stahlschrott

Kupferleitungen, Aluminiumteile und Messing

Heizungsreste, Rohre und Sanitärmaterial

Elektroschrott wie Waschmaschinen, Herde oder Trockner

Alte Fahrräder, Metallmöbel und Werkstattabfälle

Abholung im gesamten Stadtgebiet Herten

Ob Disteln, Westerholt, Langenbochum oder Innenstadt – die Schrottabholung Herten ist regelmäßig im Stadtgebiet unterwegs und bietet kurzfristige Termine.

Nachhaltige Entsorgung durch Recycling

Die eingesammelten Materialien werden sortiert und dem Recyclingkreislauf zugeführt, um Rohstoffe zu schonen und Abfälle zu vermeiden.

Vergütung bei größeren Schrottmengen

Bei wertvollen Metallen oder größeren Beständen ist eine Auszahlung möglich. Die Preise orientieren sich an den aktuellen Tageswerten.

Jetzt Schrottabholung in Herten beauftragen

Ganz gleich ob Keller, Garage oder Betrieb – die Schrottabholung Herten bietet eine einfache und professionelle Lösung für jede Art von Metallschrott. Termine können jederzeit vereinbart werden.
