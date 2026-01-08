Schrottabholung Herne – Ihr mobiler Service für Altmetall
In Herne sorgt die Schrottabholung dafür, dass alte Metallteile und Elektrogeräte nicht länger Platz wegnehmen. Der Abholservice ist kostenfrei und richtet sich sowohl an Privathaushalte als auch an Gewerbekunden.
Diese Materialien werden in Herne abgeholt
Zum Leistungsumfang gehören unter anderem:
Eisen- und Stahlschrott
Kupfer, Aluminium, Messing sowie Kabelreste
Heizungs- und Sanitärmaterial
Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Backöfen oder Herde
Metallmöbel, Werkstattreste und Autoteile
Schrottabholung in allen Stadtteilen von Herne
Ob Wanne, Eickel, Holsterhausen oder Sodingen – die Schrottabholung Herne ist im gesamten Stadtgebiet unterwegs und bietet kurzfristige Termine.
Nachhaltige Verwertung von Metallen
Alle eingesammelten Materialien werden getrennt und umweltschonend recycelt. So werden wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen.
Faire Vergütung bei wertvollem Schrott
Bei größeren Mengen oder hochwertigen Metallen ist ein Ankauf möglich. Die Preise richten sich nach den aktuellen Tageskursen.
Jetzt Termin für Schrottabholung in Herne vereinbaren
Ganz gleich ob Haushalt, Betrieb oder Baustelle – die Schrottabholung Herne ist Ihr Ansprechpartner für schnelle und professionelle Metallentsorgung. Termine können jederzeit vereinbart werden.