Schrottabholung Herne – Ihr mobiler Service für Altmetall

In Herne sorgt die Schrottabholung dafür, dass alte Metallteile und Elektrogeräte nicht länger Platz wegnehmen. Der Abholservice ist kostenfrei und richtet sich sowohl an Privathaushalte als auch an Gewerbekunden.

Diese Materialien werden in Herne abgeholt

Zum Leistungsumfang gehören unter anderem:

Eisen- und Stahlschrott

Kupfer, Aluminium, Messing sowie Kabelreste

Heizungs- und Sanitärmaterial

Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Backöfen oder Herde

Metallmöbel, Werkstattreste und Autoteile

Schrottabholung in allen Stadtteilen von Herne

Ob Wanne, Eickel, Holsterhausen oder Sodingen – die Schrottabholung Herne ist im gesamten Stadtgebiet unterwegs und bietet kurzfristige Termine.

Nachhaltige Verwertung von Metallen

Alle eingesammelten Materialien werden getrennt und umweltschonend recycelt. So werden wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen.

Faire Vergütung bei wertvollem Schrott

Bei größeren Mengen oder hochwertigen Metallen ist ein Ankauf möglich. Die Preise richten sich nach den aktuellen Tageskursen.

Jetzt Termin für Schrottabholung in Herne vereinbaren

Ganz gleich ob Haushalt, Betrieb oder Baustelle – die Schrottabholung Herne ist Ihr Ansprechpartner für schnelle und professionelle Metallentsorgung. Termine können jederzeit vereinbart werden.
