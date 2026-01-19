Schrottabholung Herne – Ihr Altmetallhändler für schnelle & saubere Entsorgung
Mobile Schrottsammler & Klingelzkerle im täglichen Einsatz in Herne
Abholung in allen Stadtteilen
Ob Wanne-Eickel, Baukau, Horsthausen, Eickel oder Sodingen – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott fachgerecht und hinterlassen alles ordentlich.
Altmetall fair vergütet
Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden transparent bewertet. Als seriöser Altmetallhändler in Herne garantieren wir eine ehrliche Abrechnung und sofortige Auszahlung.
Recycling für Umwelt & Zukunft
Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler leisten so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in Herne.