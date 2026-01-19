Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048024

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrottabholung Herne – Ihr Altmetallhändler für schnelle & saubere Entsorgung

Mobile Schrottsammler & Klingelzkerle im täglichen Einsatz in Herne

(lifePR) (Bochum, )
In Herne fällt täglich Metallschrott aus Wohnungen, Kellern und Betrieben an – alte Heizkörper, defekte Haushaltsgeräte, Metallzäune oder Kabelreste. Unsere erfahrenen Schrottsammler sind als regionale Altmetallhändler in Herne unterwegs und holen Ihren Metallschrott direkt bei Ihnen ab.

Abholung in allen Stadtteilen

Ob Wanne-Eickel, Baukau, Horsthausen, Eickel oder Sodingen – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott fachgerecht und hinterlassen alles ordentlich.

Altmetall fair vergütet

Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden transparent bewertet. Als seriöser Altmetallhändler in Herne garantieren wir eine ehrliche Abrechnung und sofortige Auszahlung.

Recycling für Umwelt & Zukunft

Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler leisten so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in Herne.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.