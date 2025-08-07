Schrottabholung Gladbeck – Klüngelskerl Gladbeck für Altmetall und Autoverschrottung
Kostenlose Schrottabholung in Gladbeck – Ihr erfahrener Klüngelskerl vor Ort
Wenn Sie in Gladbeck Altmetall, Elektroschrott oder ein altes Auto loswerden möchten, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für eine fachgerechte und kostenlose Schrottabholung. Als etablierter Klüngelskerl in Gladbeck holen wir Schrott jeglicher Art direkt bei Ihnen ab – schnell, zuverlässig und umweltgerecht.
Unser Service richtet sich sowohl an Privathaushalte als auch an Unternehmen in Gladbeck und Umgebung. Ob es um eine alte Waschmaschine, ein verrostetes Fahrrad, ausgediente Kabel oder ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug geht – wir übernehmen die Abholung kostenlos.
Unsere Leistungen für Sie in Gladbeck im Überblick
✅ Kostenlose Schrottabholung von Haushalts- & Gewerbeschrott
✅ Fachgerechte Autoverschrottung inkl. Verwertungsnachweis
✅ Demontage von Heizkörpern, Maschinen, Metallkonstruktionen
✅ Ankauf von Buntmetallen zu tagesaktuellen Schrottpreisen
✅ Schnelle Terminvergabe – auch kurzfristig möglich
✅ Diskret, sauber und umweltfreundlich
Unsere Klüngelskerle sind täglich in Gladbeck unterwegs und bieten Ihnen einen bequemen Rundum-Service, bei dem Sie sich um nichts kümmern müssen.
Autoverschrottung Gladbeck – kostenlos & inkl. Nachweis
Möchten Sie ein altes Fahrzeug entsorgen lassen? Wir bieten eine kostenfreie Autoverschrottung in Gladbeck, sofern das Fahrzeug vollständig ist (inkl. Motor, Getriebe, Karosserie).
Geeignet für:
? PKW, Transporter & Kombis
? Fahrzeuge ohne TÜV
?️ Roller, Motorräder
? Unfallwagen & Motorschäden
? Campingfahrzeuge & Anhänger
Nach erfolgreicher Verwertung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis, den Sie bei der Zulassungsstelle verwenden können.
Wie funktioniert die Schrottabholung in Gladbeck?
Kontaktaufnahme per Telefon, WhatsApp oder E-Mail
Terminvereinbarung nach Ihren Wünschen
Kostenlose Abholung des Schrottes vor Ort
Sortierung und Weiterleitung an zertifizierte Entsorgungsbetriebe
Bei Fahrzeugen: Verwertungsnachweis für Ihre Unterlagen
Die Abholung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Terminvereinbarung – zuverlässig und pünktlich.
Welche Schrottarten holen wir in Gladbeck ab?
Wir holen fast alle Arten von Metallschrott ab, u. a.:
? Waschmaschinen, Herde, Spülmaschinen, Trockner
? Kabel, Computerteile, Hifi-Anlagen, Elektrowerkzeuge
⚙️ Rohre, Heizkörper, Zäune, Werkzeuge, Metallregale
? Fahrräder, Roller, Rasenmäher, Blechreste
?️ Maschinenteile, Edelstahl, Aluminiumteile, Guss
Auch größere Mengen aus Betriebsauflösungen oder Bauprojekten übernehmen wir schnell und unkompliziert.
Ankauf von Buntmetall in Gladbeck – Höchstpreise für wertvolle Metalle
Neben der kostenlosen Abholung von Mischschrott bieten wir auch den Ankauf von Buntmetallen zu tagesaktuellen Preisen. Besonders nachgefragt sind:
? Kupfer und Kupferkabel
? Messing, Bronze, Zink
⚪ Aluminium, Aluguss, Aluprofile
⚙️ Edelstahl, Elektromotoren, Stromkabel
Wir wiegen das Material direkt bei Ihnen vor Ort und zahlen den Betrag auf Wunsch bar oder per Überweisung.
Schrottentsorgung für Gewerbe, Industrie und Handwerk
Für Firmenkunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen:
? Hausverwaltungen & Immobiliengesellschaften
? Kfz-Werkstätten & Handwerksbetriebe
? Produktionsbetriebe & Industriekunden
?️ Baufirmen & Sanierer
Ob regelmäßige Abholungen, Einzeltermine oder Containerdienst – wir garantieren schnelle Reaktion, faire Preise und saubere Arbeit.
Einsatzgebiete der Schrottabholung in Gladbeck
Unser Klüngelskerl-Team ist im gesamten Stadtgebiet von Gladbeck unterwegs:
Gladbeck-Mitte
Brauck
Butendorf
Rentfort
Zweckel
Ellinghorst
Zudem bedienen wir auch benachbarte Städte wie Bottrop, Gelsenkirchen, Essen, Marl und Herten.
Umweltgerechte Entsorgung – Recycling für eine nachhaltige Zukunft
Bei jedem Auftrag legen wir Wert auf eine sortenreine Trennung und eine umweltgerechte Entsorgung. Unsere Partner sind ausschließlich zertifizierte Entsorgungsbetriebe, die den Materialien eine neue Nutzung ermöglichen.
♻️ Schonung natürlicher Ressourcen
✅ Einhaltung aller gesetzlichen Umweltvorschriften
? Reduktion von CO₂ durch Wiederverwertung
? Kreislaufwirtschaft nach modernsten Standards
Fazit – Schrottabholung und Klüngelskerl Gladbeck: Ihr Servicepartner vor Ort
Mit unserer kostenlosen Schrottabholung in Gladbeck und der sicheren Autoverschrottung bieten wir Ihnen einen rundum sorglosen Service. Ganz gleich, ob es sich um kleine Mengen aus dem Haushalt oder große Metallposten aus dem Gewerbe handelt – wir sind für Sie da.