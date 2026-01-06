Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047083

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrottabholung Gelsenkirchen – Ihre Lösung für schnelle Metallentsorgung

In Gelsenkirchen hilft die mobile Schrottabholung dabei, alte Metallteile, defekte Geräte und Werkstattreste unkompliziert entsorgen zu lassen

(lifePR) (Bochum, )
.
Schrottabholung Gelsenkirchen – Ihre Lösung für schnelle Metallentsorgung

In Gelsenkirchen hilft die mobile Schrottabholung dabei, alte Metallteile, defekte Geräte und Werkstattreste unkompliziert entsorgen zu lassen. Der Service ist für Kunden kostenfrei und spart Zeit sowie Mühe.

Welche Arten von Schrott werden abgeholt?

Der Abholservice umfasst unter anderem:

Eisen- und Stahlschrott

Kupfer, Aluminium, Messing und Kabelreste

Heizkörper, Boiler, Rohre und Sanitärteile

Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Trockner oder Herde

Metallgestelle, Fahrradrahmen und Fahrzeugteile

Schrottabholung in allen Stadtteilen von Gelsenkirchen

Ob Buer, Horst, Erle, Resse oder Ückendorf – die Schrottabholung Gelsenkirchen ist täglich im gesamten Stadtgebiet unterwegs und bietet kurzfristige Termine.

Nachhaltige Verwertung statt Wegwerfen

Die eingesammelten Metalle werden fachgerecht sortiert und umweltschonend recycelt. Dadurch werden Rohstoffe zurückgewonnen und die Umwelt entlastet.

Faire Auszahlung bei wertvollen Metallen

Bei größeren Mengen oder hochwertigen Materialien ist ein Ankauf möglich. Die Preise orientieren sich an den aktuellen Marktwerten.

Jetzt Schrottabholung in Gelsenkirchen anfragen

Ganz gleich ob im privaten Haushalt oder im Betrieb – die Schrottabholung Gelsenkirchen steht für eine zuverlässige und professionelle Entsorgungslösung. Termine können flexibel vereinbart werden.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.