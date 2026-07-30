Schrottabholung Essen – Metallankauf & Fahrzeugentsorgung im Ruhrgebiet

Schrottankauf in Essen – Metall, Altfahrzeuge & Entrümpelung im Ruhrgebiet
Essen (PLZ 45127) liegt im Ruhrgebiet in Ruhrgebiet, an der Ruhr und dem Ruhr, zwischen Bochum, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr und Soest, und zählt mit rund 583.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 210 km² zu den kleinen Mittelstädten im südöstlichen Ruhrgebiet. Das Stadtgebiet gliedert sich in 9 Stadtbezirke mit 50 Stadtteilen: Essen-Kernstadt (historische Altstadt mit Stiftskirche St. Petri), Rüttenscheid (mit der Burg Rüttenscheid), Steele, Borbeck (mit dem ehem. Kloster), Holsterhausen, Altenessen, Kettwig und Frohnhausen. Die Stadt ist bekannt als Ruhrmetropole und Standort der Montanindustrie (Krupp/thyssenkrupp).
Essen blickt auf eine über 1.150-jährige Geschichte zurück – das im Jahr 852 gegründete Frauenstift Essen bildet den historischen Ursprung der Stadt. Die Montanindustrie, allen voran der Krupp-Konzern, hat Essen über Jahrzehnte wirtschaftlich geprägt; nach dem Strukturwandel ist die Stadt heute Dienstleistungs-, Hochschul- und Kulturstandort und war 2010 Kulturhauptstadt Europas. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Essener Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Essen – von der Kernstadt bis in die Ortschaften Rüttenscheid, Borbeck und Kettwig.
Schrott in Essen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Essen vereint auf seinem Stadtgebiet Industrie, Handwerk und ländlich geprägte Ortschaften. In Industriebetrieben, Handwerksbetrieben, Gewerbegebieten und privaten Haushalten in allen 50 Stadtteilen fällt regelmäßig Eisenschrott an. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Essener Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Essen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Essen zu Tagespreisen
Essens Wirtschaft wird geprägt durch Energieversorger, Dienstleistungsunternehmen und einen breiten industriellen Mittelstand: Betriebe entlang der Krupp-Achse und in den Gewerbegebieten der Stadtbezirke sowie Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen Stadtteilen produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferer produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Rüttenscheid mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Steele mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Borbeck mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Essen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Essen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Kettwig oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Essener Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Essen – von Frohnhausen im Westen bis Borbeck im Osten. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Essen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Zulassungsstelle Essen müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Essen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Essen.
In Essen finden sich historische Altbausubstanz in der Innenstadt, Wohnhäuser aus der Nachkriegszeit in Rüttenscheid und Steele sowie Industrie- und Gewerbeimmobilien rund um die ehemaligen Krupp-Werksflächen. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Essen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Essen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Essen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Essen als Industrie- und Handwerksstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Der Industrie- und Dienstleistungsstandort Essen zählt zu den wirtschaftlich bedeutendsten Städten im Ruhrgebiet. Rund um die ehemaligen Krupp-Areale und die Gewerbegebiete in Borbeck und Kray haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Logistikunternehmen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbelagen von Steele und Altenessen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/essen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Essen
- Wann ist eine Schrottabholung in Essen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Essen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Essener Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Zulassungsstelle Essen kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Essen möglich – auch in Außenbezirken wie Rüttenscheid?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Kettwig, Werden oder Bredeney. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um die Krupp-Werke oder in Essener Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Industrie- und Gewerbeimmobilien im gesamten Ruhrgebiet übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr