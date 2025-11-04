Kontakt
Schrottabholung Essen – Ihr Profi für Altmetall, Schrottankauf und Autoverschrottung

Autoverschrottung Essen – Zertifiziert, kostenlos und umweltgerecht

Als erfahrener Schrotthändler in Essen bieten wir Ihnen eine kostenlose, zuverlässige und umweltgerechte Schrottabholung. Ob Altmetall, Kabel, Maschinen, Elektroschrott oder komplette Fahrzeuge – wir holen Ihren Schrott direkt vor Ort ab, bewerten ihn fair und führen ihn der professionellen Wiederverwertung zu.

Kostenlose Schrottabholung in Essen – Schnell, sauber und unkompliziert

Unsere Schrottabholung in Essen ist die komfortabelste Lösung, um Metallreste, Haushaltsgeräte, Industrieanlagen oder Fahrzeuge loszuwerden. Wir sind in allen Essener Stadtteilen aktiv – ob in Rüttenscheid, Steele, Borbeck, Altenessen, Kupferdreh oder Kettwig – und holen Ihren Schrott kostenlos und termingerecht ab.

Was wir abholen:

Alte Haushaltsgeräte (Waschmaschinen, Trockner, Herde, Kühlschränke)

Metallreste, Heizkörper, Werkzeuge, Stahlrohre

Maschinen, Motoren, Elektroschrott, Kabelreste

Autoteile, Felgen, Batterien, Katalysatoren

Komplette Fahrzeuge zur Verschrottung

Wir übernehmen auch Demontagearbeiten direkt vor Ort und sorgen für einen sauberen Abtransport – kostenlos, effizient und fachgerecht.

Schrottankauf in Essen – Faire Preise und Sofortauszahlung

Neben der kostenlosen Abholung bieten wir Ihnen einen lukrativen Schrottankauf. Dank direkter Zusammenarbeit mit Recyclingunternehmen zahlen wir faire, tagesaktuelle Schrottpreise für Ihr Altmetall.

Wir kaufen folgende Metalle an:

Kupfer – Kabel, Leitungen, Rohre

Messing – Armaturen, Ventile, Wasseruhren

Aluminium – Fensterrahmen, Felgen, Profile

Edelstahl, Zink, Blei, Zinn

Kabel- und Elektroschrott

Nach der Abholung wird Ihr Material gewogen und bewertet, anschließend erhalten Sie sofort Ihre Auszahlung in bar oder per Überweisung.

Wenn Ihr Auto nicht mehr fahrtüchtig ist, übernehmen wir die kostenlose und zertifizierte Autoverschrottung in Essen. Wir kümmern uns um alles – von der Abholung bis zur Ausstellung des Verwertungsnachweises.

Unser Komplettservice umfasst:

Kostenlose Fahrzeugabholung in ganz Essen

Abmeldung bei der Zulassungsstelle

Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeugverordnung

Umweltgerechte Entsorgung aller Fahrzeugkomponenten

Restwertvergütung für verwertbare Fahrzeuge

Wir sorgen dafür, dass Ihr Fahrzeug sicher, gesetzeskonform und ressourcenschonend recycelt wird.

Warum unsere Schrottabholung in Essen die beste Wahl ist

- Kostenlose Schrottabholung in allen Stadtteilen

- Faire Schrottpreise und sofortige Auszahlung

- Schneller, transparenter Service – auch kurzfristig

- Zertifiziertes Recycling nach höchsten Umweltstandards

- Nachhaltige Wiederverwertung wertvoller Metalle

Wir legen Wert auf Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit – für Privatkunden, Gewerbe und Industrie.

Altmetallrecycling in Essen – Nachhaltig und ressourcenschonend

Als verantwortungsbewusster Schrotthändler tragen wir dazu bei, dass wertvolle Rohstoffe nicht verloren gehen, sondern wiederverwendet werden.

Durch unser Recycling werden:

CO₂-Emissionen erheblich reduziert

Energie eingespart

Primärrohstoffe geschont

Abfälle sinnvoll recycelt

Unsere Prozesse entsprechen dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und erfüllen die höchsten ökologischen Standards.

Gewerbliche Schrottentsorgung und Containerdienst in Essen

Für Unternehmen, Bauprojekte und Werkstätten bieten wir maßgeschneiderte Entsorgungslösungen.

Unsere Leistungen für Gewerbekunden:

Container in verschiedenen Größen (1–30 m³)

Regelmäßige oder einmalige Abholung

Wiege- und Recyclingnachweise

Abbau und Demontage großer Maschinen und Anlagen

Faire Vergütung bei Großmengen

Damit unterstützen wir Essener Unternehmen bei einer effizienten, nachhaltigen und gesetzeskonformen Entsorgung.

Katalysator Ankauf Essen – Höchste Preise durch Edelmetallanalyse

Wir kaufen Katalysatoren aller Fahrzeugtypen an. Da diese Edelmetalle wie Platin, Rhodium und Palladium enthalten, zahlen wir Tageshöchstpreise. Jeder Katalysator wird individuell geprüft, um Ihnen den bestmöglichen Ankaufspreis zu garantieren.

Ablauf der Schrottabholung in Essen – Einfach und transparent

Kontaktaufnahme: Sie rufen uns an oder schreiben uns online.

Terminvereinbarung: Wir finden kurzfristig einen passenden Abholtermin.

Abholung: Unser Team kommt pünktlich und lädt den Schrott kostenlos auf.

Bewertung & Auszahlung: Sofortige Zahlung nach Gewicht und Material.

Recycling: Umweltgerechte Wiederverwertung durch zertifizierte Anlagen.

So einfach war es noch nie, Schrott in Essen kostenlos und professionell entsorgen zu lassen.

Ihr zuverlässiger Schrotthändler in Essen

Mit jahrelanger Erfahrung, modernem Equipment und geschultem Personal sind wir Ihr verlässlicher Partner für Schrottabholung, Ankauf und Recycling in Essen und Umgebung.

Wir bedienen alle Stadtteile, darunter Altenessen, Steele, Rüttenscheid, Frohnhausen, Holsterhausen, Stoppenberg, Kettwig und Werden – schnell, freundlich und professionell.

Fazit:Wenn Sie in Essen Schrott abholen lassen, Altmetall verkaufen oder Ihr Auto fachgerecht verschrotten möchten, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. Wir bieten kostenlose Abholung, faire Preise und zertifiziertes Recycling – zuverlässig, nachhaltig und umweltbewusst.
