Schrottabholung Essen – Ihr Profi für Altmetall, Schrottankauf und Autoverschrottung
Autoverschrottung Essen – Zertifiziert, kostenlos und umweltgerecht
Kostenlose Schrottabholung in Essen – Schnell, sauber und unkompliziert
Unsere Schrottabholung in Essen ist die komfortabelste Lösung, um Metallreste, Haushaltsgeräte, Industrieanlagen oder Fahrzeuge loszuwerden. Wir sind in allen Essener Stadtteilen aktiv – ob in Rüttenscheid, Steele, Borbeck, Altenessen, Kupferdreh oder Kettwig – und holen Ihren Schrott kostenlos und termingerecht ab.
Was wir abholen:
Alte Haushaltsgeräte (Waschmaschinen, Trockner, Herde, Kühlschränke)
Metallreste, Heizkörper, Werkzeuge, Stahlrohre
Maschinen, Motoren, Elektroschrott, Kabelreste
Autoteile, Felgen, Batterien, Katalysatoren
Komplette Fahrzeuge zur Verschrottung
Wir übernehmen auch Demontagearbeiten direkt vor Ort und sorgen für einen sauberen Abtransport – kostenlos, effizient und fachgerecht.
Schrottankauf in Essen – Faire Preise und Sofortauszahlung
Neben der kostenlosen Abholung bieten wir Ihnen einen lukrativen Schrottankauf. Dank direkter Zusammenarbeit mit Recyclingunternehmen zahlen wir faire, tagesaktuelle Schrottpreise für Ihr Altmetall.
Wir kaufen folgende Metalle an:
Kupfer – Kabel, Leitungen, Rohre
Messing – Armaturen, Ventile, Wasseruhren
Aluminium – Fensterrahmen, Felgen, Profile
Edelstahl, Zink, Blei, Zinn
Kabel- und Elektroschrott
Nach der Abholung wird Ihr Material gewogen und bewertet, anschließend erhalten Sie sofort Ihre Auszahlung in bar oder per Überweisung.
Wenn Ihr Auto nicht mehr fahrtüchtig ist, übernehmen wir die kostenlose und zertifizierte Autoverschrottung in Essen. Wir kümmern uns um alles – von der Abholung bis zur Ausstellung des Verwertungsnachweises.
Unser Komplettservice umfasst:
Kostenlose Fahrzeugabholung in ganz Essen
Abmeldung bei der Zulassungsstelle
Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeugverordnung
Umweltgerechte Entsorgung aller Fahrzeugkomponenten
Restwertvergütung für verwertbare Fahrzeuge
Wir sorgen dafür, dass Ihr Fahrzeug sicher, gesetzeskonform und ressourcenschonend recycelt wird.
Warum unsere Schrottabholung in Essen die beste Wahl ist
- Kostenlose Schrottabholung in allen Stadtteilen
- Faire Schrottpreise und sofortige Auszahlung
- Schneller, transparenter Service – auch kurzfristig
- Zertifiziertes Recycling nach höchsten Umweltstandards
- Nachhaltige Wiederverwertung wertvoller Metalle
Wir legen Wert auf Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit – für Privatkunden, Gewerbe und Industrie.
Altmetallrecycling in Essen – Nachhaltig und ressourcenschonend
Als verantwortungsbewusster Schrotthändler tragen wir dazu bei, dass wertvolle Rohstoffe nicht verloren gehen, sondern wiederverwendet werden.
Durch unser Recycling werden:
CO₂-Emissionen erheblich reduziert
Energie eingespart
Primärrohstoffe geschont
Abfälle sinnvoll recycelt
Unsere Prozesse entsprechen dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und erfüllen die höchsten ökologischen Standards.
Gewerbliche Schrottentsorgung und Containerdienst in Essen
Für Unternehmen, Bauprojekte und Werkstätten bieten wir maßgeschneiderte Entsorgungslösungen.
Unsere Leistungen für Gewerbekunden:
Container in verschiedenen Größen (1–30 m³)
Regelmäßige oder einmalige Abholung
Wiege- und Recyclingnachweise
Abbau und Demontage großer Maschinen und Anlagen
Faire Vergütung bei Großmengen
Damit unterstützen wir Essener Unternehmen bei einer effizienten, nachhaltigen und gesetzeskonformen Entsorgung.
Katalysator Ankauf Essen – Höchste Preise durch Edelmetallanalyse
Wir kaufen Katalysatoren aller Fahrzeugtypen an. Da diese Edelmetalle wie Platin, Rhodium und Palladium enthalten, zahlen wir Tageshöchstpreise. Jeder Katalysator wird individuell geprüft, um Ihnen den bestmöglichen Ankaufspreis zu garantieren.
Ablauf der Schrottabholung in Essen – Einfach und transparent
Kontaktaufnahme: Sie rufen uns an oder schreiben uns online.
Terminvereinbarung: Wir finden kurzfristig einen passenden Abholtermin.
Abholung: Unser Team kommt pünktlich und lädt den Schrott kostenlos auf.
Bewertung & Auszahlung: Sofortige Zahlung nach Gewicht und Material.
Recycling: Umweltgerechte Wiederverwertung durch zertifizierte Anlagen.
So einfach war es noch nie, Schrott in Essen kostenlos und professionell entsorgen zu lassen.
Ihr zuverlässiger Schrotthändler in Essen
Mit jahrelanger Erfahrung, modernem Equipment und geschultem Personal sind wir Ihr verlässlicher Partner für Schrottabholung, Ankauf und Recycling in Essen und Umgebung.
Wir bedienen alle Stadtteile, darunter Altenessen, Steele, Rüttenscheid, Frohnhausen, Holsterhausen, Stoppenberg, Kettwig und Werden – schnell, freundlich und professionell.
Fazit:Wenn Sie in Essen Schrott abholen lassen, Altmetall verkaufen oder Ihr Auto fachgerecht verschrotten möchten, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. Wir bieten kostenlose Abholung, faire Preise und zertifiziertes Recycling – zuverlässig, nachhaltig und umweltbewusst.