Schrottabholung Essen – Ihr Partner für saubere Metallentsorgung
Die Schrottabholung in Essen unterstützt Haushalte, Betriebe und Baustellen dabei, Altmetall und ausgediente Elektrogeräte schnell und fachgerecht loszuwerden. Der Service ist für Kunden kostenfrei und spart lange Wege zum Recyclinghof.
Welche Arten von Schrott werden in Essen angenommen?
Abgeholt werden unter anderem:
Eisen- und Mischschrott
Kupferkabel, Aluminiumprofile, Messingarmaturen
Heizungs- und Sanitärreste
Alte Elektrogeräte wie Backöfen, Kühlschränke oder Spülmaschinen
Metallregale, Werkstattreste und Fahrzeugteile
Schnelle Abholung im gesamten Essener Stadtgebiet
Von Altenessen über Rüttenscheid bis Steele – die Schrottabholung Essen ist täglich im Stadtgebiet unterwegs und vergibt kurzfristige Abholtermine, auch für größere Mengen.
Fachgerechtes Recycling für eine saubere Umwelt
Die eingesammelten Materialien werden sortiert und umweltschonend weiterverarbeitet. So gelangen wertvolle Metalle wieder in den Wirtschaftskreislauf und schonen natürliche Ressourcen.
Faire Vergütung bei größeren Schrottmengen
Bei hochwertigen Metallen oder größeren Mengen ist ein Ankauf möglich. Die Abrechnung erfolgt transparent nach aktuellen Marktwerten.
Jetzt Abholtermin in Essen vereinbaren
Ob Keller, Garage oder Firmenhalle – die Schrottabholung Essen bietet eine einfache, schnelle und zuverlässige Lösung für jede Art von Metallschrott. Termine können jederzeit telefonisch oder per Nachricht vereinbart werden.