Schrottabholung Essen – Ihr Partner für saubere Metallentsorgung

Die Schrottabholung in Essen unterstützt Haushalte, Betriebe und Baustellen dabei, Altmetall und ausgediente Elektrogeräte schnell und fachgerecht loszuwerden

.
Die Schrottabholung in Essen unterstützt Haushalte, Betriebe und Baustellen dabei, Altmetall und ausgediente Elektrogeräte schnell und fachgerecht loszuwerden. Der Service ist für Kunden kostenfrei und spart lange Wege zum Recyclinghof.

Welche Arten von Schrott werden in Essen angenommen?

Abgeholt werden unter anderem:

Eisen- und Mischschrott

Kupferkabel, Aluminiumprofile, Messingarmaturen

Heizungs- und Sanitärreste

Alte Elektrogeräte wie Backöfen, Kühlschränke oder Spülmaschinen

Metallregale, Werkstattreste und Fahrzeugteile

Schnelle Abholung im gesamten Essener Stadtgebiet

Von Altenessen über Rüttenscheid bis Steele – die Schrottabholung Essen ist täglich im Stadtgebiet unterwegs und vergibt kurzfristige Abholtermine, auch für größere Mengen.

Fachgerechtes Recycling für eine saubere Umwelt

Die eingesammelten Materialien werden sortiert und umweltschonend weiterverarbeitet. So gelangen wertvolle Metalle wieder in den Wirtschaftskreislauf und schonen natürliche Ressourcen.

Faire Vergütung bei größeren Schrottmengen

Bei hochwertigen Metallen oder größeren Mengen ist ein Ankauf möglich. Die Abrechnung erfolgt transparent nach aktuellen Marktwerten.

Jetzt Abholtermin in Essen vereinbaren

Ob Keller, Garage oder Firmenhalle – die Schrottabholung Essen bietet eine einfache, schnelle und zuverlässige Lösung für jede Art von Metallschrott. Termine können jederzeit telefonisch oder per Nachricht vereinbart werden.
