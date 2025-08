Schrottabholung Ennepetal – Klüngelskerl Ennepetal für Autoverschrottung und Altmetallentsorgung

Als professioneller Klüngelskerl in Ennepetal bieten wir Ihnen einen kostenlosen, schnellen und fachgerechten Service rund um die Schrottabholung, Altmetallentsorgung und Autoverschrottung. Egal ob altes Fahrrad, defekte Waschmaschine, Heizkörper, Kabelreste oder ein nicht mehr fahrbereites Auto – wir holen Ihren Schrott direkt bei Ihnen zu Hause, in der Firma oder auf der Baustelle ab.Mit unserem Service tragen wir nicht nur zur Ressourcenschonung und Wiederverwertung von Rohstoffen bei, sondern bieten Ihnen auch eine einfache Möglichkeit, Platz zu schaffen – ohne Aufwand und ohne Kosten für Sie.Leistungen der Schrottabholung Ennepetal im Überblick✅ Kostenlose Abholung von Metallschrott aller Art✅ Autoverschrottung inkl. Verwertungsnachweis✅ Ankauf von Buntmetallen zu Tageshöchstpreisen✅ Demontage von Maschinen, Heizungsanlagen, Metallkonstruktionen✅ Schnelle und pünktliche Terminvergabe✅ Diskreter und umweltgerechter ServiceUnser Team arbeitet zuverlässig, diskret und professionell – ob für Privathaushalte, Gewerbebetriebe oder öffentliche Einrichtungen in Ennepetal und Umgebung.Autoverschrottung Ennepetal – Kostenfrei & rechtskonformWenn Sie ein altes oder defektes Fahrzeug in Ennepetal verschrotten lassen möchten, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. Die Abholung und Entsorgung ist für Sie kostenlos, sofern das Fahrzeug vollständig ist (inkl. Motor, Getriebe und Karosserie).Geeignet für:? PKW und Kombis? Transporter, Lieferwagen?️ Motorräder und Roller? Fahrzeuge ohne TÜV, mit Unfallschaden oder Motorschaden? Teilespender nach vorheriger AbspracheNach der Verschrottung erhalten Sie von uns einen offiziellen Verwertungsnachweis, der für die Abmeldung bei der Zulassungsstelle benötigt wird.Wie funktioniert die Schrottabholung in Ennepetal?Kontaktaufnahme per Telefon, WhatsApp oder E-MailTerminvereinbarung – oft noch am selben Tag möglichKostenlose Abholung bei Ihnen vor OrtSortierung & umweltgerechte EntsorgungBei Autos: Entgegennahme der Fahrzeugpapiere und Ausstellung des VerwertungsnachweisesFür Sie als Kunde bedeutet das: kein Aufwand, keine Kosten, kein Risiko.Welche Schrottarten holen wir in Ennepetal ab?Wir holen nahezu jede Art von Metallschrott ab – dazu zählen u. a.:? Haushaltsschrott: Waschmaschinen, Trockner, Backöfen, Spülmaschinen⚙️ Gewerbeschrott: Maschinen, Metallgestelle, Werkbänke, Heizkessel? Elektroschrott: Kabel, Computerteile, Hifi-Anlagen, Elektrowerkzeuge? Altmetall: Rohre, Heizkörper, Zäune, Träger, Stangen? Alte Fahrräder, Roller, Gartengeräte❗ Blei-Akkus, Felgen, Edelstahlteile, MetallprofileBitte beachten: Kühlgeräte, Monitore und Röhrenfernseher nur nach Rücksprache.Ankauf von Buntmetall in Ennepetal – Faire Preise garantiertNeben der kostenlosen Abholung bieten wir für hochwertige Metalle eine faire Vergütung nach tagesaktuellen Schrottpreisen. Besonders gefragt sind:? Kupfer & Kupferkabel? Messing, Bronze & Zink⚪ Aluminium in Guss- und Profilform? Edelstahl & ElektromotorenWir kaufen sowohl kleine Mengen von Privatkunden als auch größere Posten aus Gewerbe und Industrie. Die Abrechnung erfolgt transparent und auf Wunsch direkt in bar.Schrottentsorgung für Gewerbe, Industrie & BauunternehmenFür gewerbliche Kunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen:? Hausverwaltungen und Wohnbaugesellschaften? Industrie- und Produktionsbetriebe? KFZ-Werkstätten und Handwerksbetriebe?️ Bauunternehmen & SaniererWir übernehmen regelmäßige Abholungen, stellen auf Wunsch Schrottcontainer bereit und unterstützen bei Demontagen größerer Anlagen.Unser Einsatzgebiet in EnnepetalWir sind im gesamten Stadtgebiet unterwegs:Ennepetal-MilspeVoerdeRüggebergOberbauerMeininghausenHasperbachAuch in angrenzenden Städten wie Gevelsberg, Schwelm, Hagen, Wetter, Witten und Breckerfeld sind wir regelmäßig im Einsatz.Nachhaltige Entsorgung – Unser Beitrag für die UmweltWir legen höchsten Wert auf eine umweltbewusste Entsorgung:♻️ Sortenreine Trennung aller Materialien✅ Kooperation mit zertifizierten Recyclingunternehmen? Schonung von Ressourcen durch Wiederverwertung? Vermeidung von Schadstoffeinträgen in Boden & WasserUnsere Arbeit erfolgt gemäß den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und leistet einen aktiven Beitrag zur Umwelt.Fazit – Klüngelskerl Ennepetal: Ihr Partner für Schrott & AutoverschrottungMit uns setzen Sie auf einen erfahrenen, flexiblen und zuverlässigen Partner für die kostenlose Schrottabholung und Autoverschrottung in Ennepetal . Unser Team arbeitet schnell, pünktlich und fachgerecht – und das ganz ohne versteckte Kosten.