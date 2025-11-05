Schrottabholung Duisburg – Ihr erfahrener Partner für Altmetall, Schrottankauf und Autoverschrottung

Als zertifizierter Schrotthändler in Duisburg bieten wir Ihnen eine kostenlose, schnelle und umweltgerechte Schrottabholung. Egal ob Privathaushalt, Handwerksbetrieb oder Industrieunternehmen – wir holen Ihren Schrott direkt bei Ihnen ab, zahlen faire Preise und kümmern uns um eine fachgerechte Wiederverwertung.Kostenlose Schrottabholung in Duisburg – Einfach, schnell und professionellUnsere Schrottabholung in Duisburg bietet Ihnen die bequemste Lösung, um Altmetalle, Haushaltsgeräte, Maschinen oder Fahrzeuge zu entsorgen. Wir sind in allen Stadtteilen Duisburgs tätig – von Duisburg-Mitte über Rheinhausen bis Meiderich, Hamborn, Marxloh und Wanheimerort.Wir holen kostenlos ab:Alte Haushaltsgeräte (Waschmaschinen, Herde, Kühlschränke, Trockner)Heizkörper, Rohre, Werkzeuge, StahlresteMaschinen, Motoren, Elektroschrott, KabelresteAutoteile, Felgen, Katalysatoren, BatterienKomplette Fahrzeuge zur VerschrottungUnser Team arbeitet schnell, sauber und zuverlässig – auch kurzfristige Termine sind kein Problem.Schrottankauf Duisburg – Faire Preise und sofortige AuszahlungWir bieten Ihnen einen lukrativen Schrottankauf in Duisburg für alle gängigen Metalle. Durch unsere langjährige Erfahrung im Metallhandel und Recycling garantieren wir tagesaktuelle Schrottpreise und transparente Abwicklung.Wir kaufen an:Kupfer (Kabel, Leitungen, Rohre)Messing (Armaturen, Ventile, Wasseruhren)Aluminium (Felgen, Profile, Fensterrahmen)Edelstahl, Zink, Blei, ZinnKabel- und ElektroschrottNach der Abholung wird Ihr Schrott gewogen, bewertet und sofort bezahlt – in bar oder per Überweisung, ganz wie Sie wünschen.Wenn Ihr Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig ist, übernehmen wir die zertifizierte Autoverschrottung in Duisburg. Dabei kümmern wir uns um Abholung, Abmeldung und fachgerechte Entsorgung Ihres Autos.Unser Komplettservice umfasst:Kostenlose Fahrzeugabholung in ganz DuisburgZertifizierte Entsorgung nach AltfahrzeugverordnungAbmeldung bei der ZulassungsstelleVerwertungsnachweis für Ihre UnterlagenFaire Restwertvergütung bei verwertbaren FahrzeugenWir garantieren Ihnen eine umweltfreundliche, gesetzeskonforme Fahrzeugentsorgung – professionell und zuverlässig.Warum unsere Schrottabholung in Duisburg die beste Wahl ist- Kostenlose Abholung in allen Stadtteilen- Faire und aktuelle Schrottpreise- Schnelle Abwicklung und Sofortzahlung- Zertifiziertes Recycling nach höchsten Umweltstandards- Nachhaltige Ressourcenschonung und UmweltschutzWir legen größten Wert auf Kundenzufriedenheit, Ehrlichkeit und Umweltbewusstsein – und das macht uns zu einem der führenden Schrotthändler in Duisburg.Unser Ziel ist es, wertvolle Rohstoffe wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Durch unser modernes Recyclingverfahren tragen wir aktiv zur Reduktion von CO₂-Emissionen und Energieverbrauch bei.Ihre Vorteile durch Recycling:Schonung natürlicher RessourcenSenkung von Energie- und ProduktionskostenUmweltgerechte Entsorgung von AltmaterialienNachhaltige Kreislaufwirtschaft gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)Mit jeder Schrottabholung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Zukunftssicherung.Gewerbliche Schrottentsorgung und Containerdienst in DuisburgFür gewerbliche Kunden, Bauunternehmen und Industrieanlagen bieten wir maßgeschneiderte Recyclinglösungen.Unsere Leistungen für Gewerbekunden:Bereitstellung von Containern (1 bis 30 m³)Regelmäßige oder flexible AbholungWiege- und RecyclingnachweiseAbbau großer Maschinen oder MetallanlagenFaire Vergütung bei GroßmengenWir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Entsorgungskosten zu senken und ihre Recyclingquoten zu erhöhen.Katalysator Ankauf Duisburg – Höchste Preise durch EdelmetallanalyseKatalysatoren enthalten wertvolle Edelmetalle wie Platin, Rhodium und Palladium. Wir kaufen diese zu Tageshöchstpreisen an – unabhängig von Fahrzeugtyp oder Marke. Jeder Katalysator wird einzeln geprüft, um Ihnen den besten Ankaufspreis zu garantieren.Ablauf der Schrottabholung in DuisburgKontaktaufnahme: Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Online-Formular.Terminvereinbarung: Wir stimmen den Wunschtermin mit Ihnen ab.Abholung: Unser Team kommt pünktlich und lädt den Schrott kostenlos auf.Bewertung & Auszahlung: Wir ermitteln den Wert und zahlen sofort.Recycling: Ihr Schrott wird umweltgerecht verwertet.Ein klar strukturierter Prozess, der Ihnen Zeit spart und höchste Fairness garantiert.Ihr kompetenter Schrotthändler in DuisburgMit langjähriger Erfahrung, modernen Fahrzeugen und einem geschulten Team sind wir Ihr verlässlicher Ansprechpartner für Schrott, Altmetall und Recycling in Duisburg.Wir bedienen alle Stadtteile, darunter Meiderich, Rheinhausen, Hamborn, Neudorf, Walsum, Marxloh, Hochfeld und Wanheimerort – schnell, freundlich und effizient.Fazit:Wenn Sie in Duisburg Schrott abholen lassen, Altmetalle verkaufen oder Ihr Auto verschrotten möchten, sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten kostenlose Abholung, faire Preise und zertifiziertes Recycling – zuverlässig, transparent und umweltfreundlich.