Schrottabholung Duisburg – Ihr Partner für moderne Metallentsorgung

Die Schrottabholung in Duisburg richtet sich an Haushalte, Handwerksbetriebe und Unternehmen, die Metallschrott und Altgeräte fachgerecht loswerden möchten. Der Abholservice ist kostenlos und spart Zeit sowie Entsorgungsaufwand.

Was wird in Duisburg eingesammelt?

Zum Abholservice gehören unter anderem:

Eisen- und Stahlschrott

Kupfer, Aluminium, Messing sowie Kabelreste

Heizkörper, Boiler, Rohrleitungen und Sanitärteile

Elektroaltgeräte wie Waschmaschinen, Backöfen oder Trockner

Metallregale, Gitter und Fahrzeugteile

Flächendeckend im Duisburger Stadtgebiet

Ob Meiderich, Hamborn, Rheinhausen oder Wedau – die Schrottabholung Duisburg ist in allen Stadtteilen unterwegs und bietet flexible Terminvergabe.

Verantwortungsvolles Recycling

Die eingesammelten Materialien werden sortiert und dem Recyclingkreislauf zugeführt, um wertvolle Rohstoffe wieder nutzbar zu machen.

Vergütung bei verwertbaren Metallen

Bei größeren Schrottmengen oder hochwertigen Metallen ist ein Ankauf möglich. Die Auszahlung erfolgt transparent nach aktuellen Marktwerten.

Jetzt Schrottabholung in Duisburg beauftragen

Ganz gleich ob Privathaushalt oder Betrieb – die Schrottabholung Duisburg steht für eine zuverlässige und professionelle Metallentsorgung. Termine können jederzeit vereinbart werden.
