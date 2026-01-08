Schrottabholung Duisburg – Ihr Partner für moderne Metallentsorgung
Schrottabholung Duisburg – Ihr Partner für moderne Metallentsorgung
Die Schrottabholung in Duisburg richtet sich an Haushalte, Handwerksbetriebe und Unternehmen, die Metallschrott und Altgeräte fachgerecht loswerden möchten. Der Abholservice ist kostenlos und spart Zeit sowie Entsorgungsaufwand.
Was wird in Duisburg eingesammelt?
Zum Abholservice gehören unter anderem:
Eisen- und Stahlschrott
Kupfer, Aluminium, Messing sowie Kabelreste
Heizkörper, Boiler, Rohrleitungen und Sanitärteile
Elektroaltgeräte wie Waschmaschinen, Backöfen oder Trockner
Metallregale, Gitter und Fahrzeugteile
Flächendeckend im Duisburger Stadtgebiet
Ob Meiderich, Hamborn, Rheinhausen oder Wedau – die Schrottabholung Duisburg ist in allen Stadtteilen unterwegs und bietet flexible Terminvergabe.
Verantwortungsvolles Recycling
Die eingesammelten Materialien werden sortiert und dem Recyclingkreislauf zugeführt, um wertvolle Rohstoffe wieder nutzbar zu machen.
Vergütung bei verwertbaren Metallen
Bei größeren Schrottmengen oder hochwertigen Metallen ist ein Ankauf möglich. Die Auszahlung erfolgt transparent nach aktuellen Marktwerten.
Jetzt Schrottabholung in Duisburg beauftragen
Ganz gleich ob Privathaushalt oder Betrieb – die Schrottabholung Duisburg steht für eine zuverlässige und professionelle Metallentsorgung. Termine können jederzeit vereinbart werden.