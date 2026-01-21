Kontakt
Schrottabholung Duisburg – Altmetallhändler holen Ihren Metallschrott direkt ab

Mobile Schrottsammler & Klingelzkerle für Haushalte, Firmen und Werkstätten im ganzen Stadtgebiet

In Duisburg, der traditionsreichen Stahl- und Hafenstadt, fällt täglich eine enorme Menge an Metallschrott an – von alten Heizungsanlagen über Industrieteile bis hin zu Kabelresten und ausgedienten Haushaltsgeräten. Unsere erfahrenen Schrottsammler sind als regionale Altmetallhändler in Duisburg unterwegs und sorgen für eine schnelle und reibungslose Abholung.

Abholung in allen Duisburger Stadtteilen

Ob Hamborn, Meiderich, Rheinhausen, Walsum oder Neudorf – unsere bekannten Klingelzkerle fahren jedes Viertel an. Sie brauchen keinen Transport zu organisieren: Wir kommen zu Ihnen, verladen alles fachgerecht und lassen keine Unordnung zurück.

Altmetall zu Geld machen

Viele Duisburger Haushalte und Betriebe lagern wertvolle Metalle im Keller oder auf dem Hof. Kupfer, Messing, Aluminium oder Edelstahl werden von uns fair und transparent vergütet. Als seriöser Altmetallhändler in Duisburg garantieren wir eine ehrliche Einschätzung und sofortige Auszahlung.

Ressourcen schonen durch Recycling

Nach der Abholung wird der Metallschrott sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler tragen damit aktiv dazu bei, dass wertvolle Rohstoffe in Duisburg wiederverwertet werden und nicht verloren gehen.
