Schrottabholung Duisburg – Altmetallhändler holen Ihren Metallschrott direkt ab
Mobile Schrottsammler & Klingelzkerle für Haushalte, Firmen und Werkstätten im ganzen Stadtgebiet
Abholung in allen Duisburger Stadtteilen
Ob Hamborn, Meiderich, Rheinhausen, Walsum oder Neudorf – unsere bekannten Klingelzkerle fahren jedes Viertel an. Sie brauchen keinen Transport zu organisieren: Wir kommen zu Ihnen, verladen alles fachgerecht und lassen keine Unordnung zurück.
Altmetall zu Geld machen
Viele Duisburger Haushalte und Betriebe lagern wertvolle Metalle im Keller oder auf dem Hof. Kupfer, Messing, Aluminium oder Edelstahl werden von uns fair und transparent vergütet. Als seriöser Altmetallhändler in Duisburg garantieren wir eine ehrliche Einschätzung und sofortige Auszahlung.
Ressourcen schonen durch Recycling
Nach der Abholung wird der Metallschrott sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler tragen damit aktiv dazu bei, dass wertvolle Rohstoffe in Duisburg wiederverwertet werden und nicht verloren gehen.