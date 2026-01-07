Kontakt
Schrottabholung Dortmund – Schnell, unkompliziert und zuverlässig

Die mobile Schrottabholung in Dortmund sorgt dafür, dass Altmetalle und ausgediente Geräte nicht lange herumliegen müssen

Die mobile Schrottabholung in Dortmund sorgt dafür, dass Altmetalle und ausgediente Geräte nicht lange herumliegen müssen. Ob im Privathaushalt oder im Gewerbe – der Schrott wird direkt vor Ort abgeholt und professionell entsorgt.

Was wird in Dortmund abgeholt?

Zum Service gehören unter anderem:

Kupferrohre, Aluminium, Edelstahl und Mischschrott

Kabelreste, Heizkörper, Boiler und Sanitärteile

Waschmaschinen, Trockner, Herde und Elektroschrott

Alte Werkzeuge, Metallmöbel und Autoteile

Unterwegs in allen Dortmunder Stadtteilen

Die Schrottabholung ist täglich in Hörde, Aplerbeck, Hombruch, Eving, Lütgendortmund und vielen weiteren Bezirken im Einsatz. Abholungen können flexibel und auch kurzfristig vereinbart werden.

Ressourcenschonende Wiederverwertung

Die gesammelten Metalle werden sorgfältig getrennt und recycelt. Dadurch werden Rohstoffe zurückgewonnen und die Umwelt nachhaltig entlastet.

Barankauf bei größeren Metallmengen

Bei größeren Beständen oder hochwertigen Metallen ist ein direkter Ankauf möglich – selbstverständlich zu fairen und marktgerechten Konditionen.

Jetzt Termin für Schrottabholung in Dortmund buchen

Ganz gleich ob Wohnung, Keller, Baustelle oder Betrieb – die Schrottabholung Dortmund ist der richtige Ansprechpartner für eine saubere und stressfreie Entsorgung. Termine können jederzeit telefonisch oder online vereinbart werden.
