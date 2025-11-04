Kontakt
Schrottabholung Dortmund – Ihr Premium-Service für Schrott, Altmetall und Fahrzeugverschrottung

Schrottabholung Dortmund – Schnell, zuverlässig und kostenlos

Als führender Schrotthändler in Dortmund stehen wir für Professionalität, faire Preise und nachhaltiges Recycling. Unsere kostenlose Schrottabholung in Dortmund bietet Ihnen den einfachsten Weg, Altmetalle, Maschinen, Elektroschrott oder Fahrzeuge fachgerecht zu entsorgen – schnell, transparent und umweltfreundlich.

Unsere Schrottabholung in Dortmund ist der Rundum-Service für private Haushalte, Handwerksbetriebe und Unternehmen. Wir holen alle Arten von Schrott und Altmetallen kostenlos ab, unabhängig von Menge oder Zustand.

Egal ob in Innenstadt, Hörde, Aplerbeck, Eving, Hombruch oder Lütgendortmund – wir sind in allen Stadtteilen für Sie im Einsatz und bieten flexible Termine, auch kurzfristig.

Was wir kostenlos abholen:

Alte Haushaltsgeräte (Herde, Waschmaschinen, Kühlschränke)

Metallreste, Heizkörper, Werkzeuge, Rohre

Maschinen, Industrieanlagen, Baustellenschrott

Elektroschrott, Kabel, Computerteile

Fahrzeuge und Karosserieteile

Unsere geschulten Mitarbeiter übernehmen auf Wunsch auch Demontagearbeiten direkt vor Ort – sicher, sauber und fachgerecht.

Schrottankauf Dortmund – Faire Preise und sofortige Auszahlung

Neben der kostenlosen Abholung bieten wir Ihnen einen lukrativen Schrottankauf in Dortmund. Dank direkter Zusammenarbeit mit Recyclingbetrieben zahlen wir Tageshöchstpreise für Altmetalle.

Wir kaufen u. a. an:

Kupfer (Kabel, Leitungen, Rohre)

Messing (Armaturen, Ventile, Wasseruhren)

Aluminium (Profile, Felgen, Fensterrahmen)

Edelstahl, Zink, Blei, Zinn

Kabelschrott, Elektroschrott, Motoren

Sie profitieren von sofortiger Bezahlung in bar oder per Überweisung sowie einer transparenten Bewertung nach aktuellem Marktwert.

Autoverschrottung Dortmund – Zertifiziert und umweltgerecht

Sie möchten Ihr altes Auto loswerden? Unsere zertifizierte Autoverschrottung in Dortmund bietet Ihnen eine schnelle, sichere und kostenlose Lösung.

Unser Komplettservice für Sie:

Kostenlose Abholung Ihres Fahrzeugs in ganz Dortmund

Zertifizierte Entsorgung nach Altfahrzeugverordnung

Abmeldung bei der Zulassungsstelle

Verwertungsnachweis für Ihre Unterlagen

Faire Vergütung für verwertbare Fahrzeuge

Wir garantieren Ihnen eine fachgerechte Demontage, Recycling und Entsorgung aller Fahrzeugteile – umweltfreundlich und gesetzlich konform.

Warum unsere Schrottabholung in Dortmund besser ist

- 100 % kostenlose Abholung in allen Stadtteilen

- Faire Schrottpreise – täglich aktuell

- Sofortige Bezahlung und transparente Abwicklung

- Zertifiziertes Recycling nach Umweltstandards

- Schneller, freundlicher Kundenservice – auch kurzfristig verfügbar

- Nachhaltige Entsorgung für eine saubere Umwelt

Wir setzen auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit – Werte, die uns zur ersten Wahl für Schrottabholung in Dortmund machen.

Altmetallrecycling in Dortmund – Nachhaltigkeit mit Mehrwert

Recycling ist ein entscheidender Beitrag zum Umweltschutz und zur Rohstoffrückgewinnung. Durch die Wiederverwertung von Metallen werden:

CO₂-Emissionen drastisch reduziert

Energieeinsatz um bis zu 70 % gesenkt

Ressourcen geschont und Abfallmengen verringert

Unser zertifizierter Recyclingprozess sorgt dafür, dass Ihr Schrott ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich effizient wiederverwertet wird.

Gewerbliche Schrottentsorgung und Containerdienst Dortmund

Für Unternehmen, Bauprojekte und Handwerksbetriebe bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Schrottentsorgung und Recycling.

Unsere Leistungen für Gewerbekunden:

Bereitstellung von Containern in verschiedenen Größen (1–30 m³)

Regelmäßige oder einmalige Abholung

Wiege- und Recyclingnachweise

Demontage großer Anlagen, Heizsysteme oder Maschinen

Langfristige Kooperationen zu stabilen Preisen

So unterstützen wir die Dortmunder Wirtschaft bei der nachhaltigen Abfallwirtschaft und optimierten Metallverwertung.

Katalysator Ankauf Dortmund – Höchstpreise für wertvolle Edelmetalle

Wir kaufen Katalysatoren aller Marken und Modelle an. Da sie Edelmetalle wie Platin, Palladium und Rhodium enthalten, zahlen wir Tageshöchstpreise basierend auf aktuellen Marktwerten. Jeder Katalysator wird individuell geprüft – so erhalten Sie garantiert den besten Ankaufspreis.

Ablauf der Schrottabholung in Dortmund – Einfach und effizient

Kontakt aufnehmen: Telefonisch oder per Online-Formular.

Termin vereinbaren: Wir kommen kurzfristig zu Ihnen.

Abholung & Demontage: Unser Team erledigt alles vor Ort.

Bewertung & Auszahlung: Sie erhalten den besten Preis sofort.

Recycling: Ihr Schrott wird umweltgerecht wiederverwertet.

Ein unkomplizierter Service – schnell, sicher und transparent.

Ihr erfahrener Schrotthändler in Dortmund

Mit jahrelanger Erfahrung, modernen Fahrzeugen und einem hochmotivierten Team sind wir Ihr verlässlicher Partner für Schrottabholung, Ankauf und Recycling in Dortmund und Umgebung.

Wir bedienen alle Stadtteile, darunter Hörde, Aplerbeck, Innenstadt-West, Lütgendortmund, Scharnhorst und Huckarde – pünktlich, freundlich und professionell.

Fazit:Wenn Sie in Dortmund Schrott abholen lassen, Altmetall verkaufen oder Ihr Auto verschrotten möchten, sind wir Ihr starker Partner. Mit kostenloser Abholung, besten Schrottpreisen und zertifizierter Entsorgung bieten wir den modernsten und fairsten Service in der Region.

Kontaktieren Sie uns jetzt für eine kostenlose Schrottabholung in Dortmund – wir kümmern uns um alles, von der Abholung bis zur Wiederverwertung, und sorgen dafür, dass Ihr Schrott sinnvoll recycelt wird.
