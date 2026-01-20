Kontakt


Schrottabholung Dortmund – Ihr Altmetallhändler für schnelle & saubere Entsorgung

Mobile Schrottsammler und Klingelzkerle holen Altmetall in allen Dortmunder Stadtteilen ab

In Dortmund sammeln sich täglich große Mengen an Metallschrott an – von alten Fahrrädern über ausgediente Heizkörper bis hin zu Kabelresten aus Werkstätten und Haushalten. Unsere erfahrenen Schrottsammler und regionalen Altmetallhändler stehen Dortmunder Privat- und Gewerbekunden zuverlässig zur Seite.

Kostenlose Schrottabholung direkt vor Ort

Ob Aplerbeck, Hörde, Mengede, Eving oder Lütgendortmund – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott fachgerecht und hinterlassen die Fläche sauber.

Faire Vergütung für wertvolle Metalle

Als vertrauenswürdiger Altmetallhändler in Dortmund zahlen wir faire Tagespreise für Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl und mehr. Die Abrechnung erfolgt transparent und direkt vor Ort.

Nachhaltige Verwertung statt Wegwerfen

Der gesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Damit leisten unsere Schrottsammler einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in Dortmund.
