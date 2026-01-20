Schrottabholung Dortmund – Ihr Altmetallhändler für schnelle & saubere Entsorgung
Mobile Schrottsammler und Klingelzkerle holen Altmetall in allen Dortmunder Stadtteilen ab
Kostenlose Schrottabholung direkt vor Ort
Ob Aplerbeck, Hörde, Mengede, Eving oder Lütgendortmund – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott fachgerecht und hinterlassen die Fläche sauber.
Faire Vergütung für wertvolle Metalle
Als vertrauenswürdiger Altmetallhändler in Dortmund zahlen wir faire Tagespreise für Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl und mehr. Die Abrechnung erfolgt transparent und direkt vor Ort.
Nachhaltige Verwertung statt Wegwerfen
Der gesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Damit leisten unsere Schrottsammler einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in Dortmund.