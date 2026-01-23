Kontakt
Schrottabholung Bottrop – Ihr Altmetallhändler für schnelle Abholung

Mobile Schrottsammler & Klingelzkerle holen Metallschrott in ganz Bottrop ab

In Bottrop fällt täglich Metallschrott aus Haushalten, Kellern und Betrieben an – alte Heizkörper, defekte Fahrräder, Metallzäune oder Kabelreste. Unsere erfahrenen Schrottsammler sind als regionale Altmetallhändler in Bottrop unterwegs und sorgen für eine reibungslose Abholung.

Abholung in allen Stadtteilen

Ob Kirchhellen, Boy, Eigen oder Fuhlenbrock – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott sauber und fachgerecht.

Altmetall fair vergütet

Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden transparent bewertet. Als seriöser Altmetallhändler in Bottrop garantieren wir eine ehrliche Abrechnung und sofortige Auszahlung.

Nachhaltiges Recycling

Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in Bottrop.
