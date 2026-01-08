Kontakt
Schrottabholung Bottrop – Bequeme Entsorgung direkt vor Ort

Die mobile Schrottabholung in Bottrop hilft dabei, ungenutzte Metallgegenstände und defekte Elektrogeräte schnell loszuwerden. Der Service ist für Kunden kostenfrei und spart den Weg zum Recyclinghof.

Welche Schrottarten werden in Bottrop abgeholt?

Zum Leistungsangebot gehören unter anderem:

Eisen- und Metallschrott

Kupfer, Aluminium, Messing und Kabelreste

Heizkörper, Boiler, Rohrleitungen und Sanitärteile

Elektroaltgeräte wie Waschmaschinen, Herde oder Trockner

Alte Fahrräder, Metallmöbel und Werkstattreste

Unterwegs in allen Bottroper Stadtteilen

Ob Kirchhellen, Boy, Fuhlenbrock oder Eigen – die Schrottabholung Bottrop ist im gesamten Stadtgebiet unterwegs und bietet kurzfristige Terminvergabe.

Umweltschonende Wiederverwertung

Die eingesammelten Materialien werden sortiert und dem Recyclingkreislauf zugeführt, um natürliche Ressourcen zu erhalten.

Faire Bezahlung bei größeren Mengen möglich

Bei hochwertigen Metallen oder größeren Schrottmengen ist ein Ankauf möglich. Die Abrechnung erfolgt transparent nach Tagespreisen.

Jetzt Termin für Schrottabholung in Bottrop sichern

Egal ob Haushalt oder Gewerbe – die Schrottabholung Bottrop ist der richtige Ansprechpartner für eine schnelle und professionelle Metallentsorgung. Termine können jederzeit vereinbart werden.
