Schrottabholung Bochum – Effiziente Entsorgung direkt bei Ihnen vor Ort

Die mobile Schrottabholung in Bochum ermöglicht es Privatpersonen und Betrieben, Metallschrott ohne Aufwand loszuwerden

Welche Materialien werden in Bochum abgeholt?

Der Abholservice umfasst unter anderem:

Eisenschrott, Stahlreste und Mischmetalle

Kupferkabel, Aluminiumprofile, Messingteile

Heizkörper, Rohre, Sanitär- und Bauteile

Elektroschrott wie Waschmaschinen, Herde oder Trockner

Alte Metallmöbel, Fahrradrahmen und Werkstattabfälle

Unterwegs in allen Bochumer Stadtbezirken

Ob Wattenscheid, Langendreer, Linden, Weitmar oder Innenstadt – die Schrottabholung Bochum ist in allen Stadtteilen aktiv und vergibt auch kurzfristig Termine.

Nachhaltiges Recycling für mehr Umweltschutz

Die eingesammelten Materialien werden getrennt, aufbereitet und dem Recycling zugeführt, um Ressourcen zu schonen und umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen.

Schrottankauf bei größeren Mengen möglich

Wertvolle Metalle oder größere Schrottmengen können direkt angekauft werden. Die Bezahlung erfolgt transparent nach aktuellen Tagespreisen.

Jetzt Termin für Schrottabholung in Bochum sichern

Ob Keller, Garage oder Firmenhalle – die Schrottabholung Bochum bietet eine saubere und stressfreie Lösung für Ihre Altmetallentsorgung. Termine sind jederzeit telefonisch oder per Nachricht vereinbar.
