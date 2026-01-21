Schrottabholung Bergisch Gladbach – Altmetallhändler kommen direkt zu Ihnen
Zuverlässige Schrottsammler & Klingelzkerle im Einsatz in allen Stadtteilen
Abholung im gesamten Stadtgebiet
Ob Bensberg, Refrath, Paffrath, Hand oder Schildgen – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott sauber und fachgerecht.
Altmetall fair vergütet
Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden transparent bewertet. Als seriöser Altmetallhändler in Bergisch Gladbach garantieren wir eine ehrliche Abrechnung und sofortige Auszahlung.
Recycling mit Verantwortung
Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler leisten damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz in Bergisch Gladbach.