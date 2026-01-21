Kontakt
Schrottabholung Bergisch Gladbach – Altmetallhändler kommen direkt zu Ihnen

Zuverlässige Schrottsammler & Klingelzkerle im Einsatz in allen Stadtteilen

In Bergisch Gladbach fällt täglich Metallschrott aus Haushalten, Kellern und Betrieben an – alte Heizungsrohre, Metallzäune, defekte Haushaltsgeräte oder Kabelreste. Unsere professionellen Schrottsammler sind als regionale Altmetallhändler in Bergisch Gladbach unterwegs und sorgen für eine schnelle Abholung.

Abholung im gesamten Stadtgebiet

Ob Bensberg, Refrath, Paffrath, Hand oder Schildgen – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott sauber und fachgerecht.

Altmetall fair vergütet

Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden transparent bewertet. Als seriöser Altmetallhändler in Bergisch Gladbach garantieren wir eine ehrliche Abrechnung und sofortige Auszahlung.

Recycling mit Verantwortung

Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler leisten damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz in Bergisch Gladbach.
