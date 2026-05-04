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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Schrottabholung Beckum – Ihr Experte für Schrottankauf und Metallrecycling vor Ort Professionelle Schrottabholung in Beckum und Umgebung

Ihr starker Partner für Schrottabholung, Metallankauf und Autoentsorgung in Beckum – zuverlässig, fair und nachhaltig.

(lifePR) (Beckum, )
Wir bieten Ihnen in Beckum einen umfassenden Service rund um die Schrottabholung, den Schrottankauf sowie den Metallankauf. Als erfahrener Ansprechpartner im Bereich Altmetall und Recycling stehen wir sowohl privaten Haushalten als auch gewerblichen Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen zur Seite. Unser Anspruch ist es, Ihnen eine schnelle, unkomplizierte und faire Abwicklung zu garantieren.

Ob alte Haushaltsgeräte, ausgediente Maschinen oder größere Mengen an Industrieschrott – wir holen Ihren Schrott direkt bei Ihnen ab und sorgen für eine fachgerechte Weiterverarbeitung.

Schrotthändler in Beckum – Faire Preise für Altmetall

Als etablierter Schrotthändler in Beckum bieten wir Ihnen attraktive Ankaufspreise für verschiedenste Materialien. Unsere Preise orientieren sich stets an den aktuellen Marktwerten, sodass Sie den maximalen Gewinn aus Ihrem Schrott erzielen.

Wir kaufen folgende Metalle an:

Kupfer – Kabel, Rohre, Millberry
Messing – Armaturen, Späne, Mischschrott
Aluminium – Profile, Bleche, Felgen
Blei – Batterien, Altblei
Edelstahl und Zink
Kabelschrott und Kabelreste
Elektromotoren und Maschinenkomponenten

Dank moderner Analyseverfahren gewährleisten wir eine exakte Bewertung Ihrer Materialien.

Kostenlose Schrottabholung in Beckum – Schnell & zuverlässig

Unser Service zeichnet sich durch maximale Kundenfreundlichkeit aus. Die Schrottabholung in Beckum erfolgt:

Kostenlos bei ausreichender Menge
Termingerecht und flexibel
Mit fachgerechter Demontage
Inklusive Transport und Entsorgung

Unsere erfahrenen Schrottsammler kümmern sich um alles – von der Abholung bis zur umweltgerechten Verwertung. Sie sparen Zeit und Aufwand und profitieren gleichzeitig finanziell.

Kabelschrott Ankauf in Beckum – Höchstpreise sichern

Besonders gefragt ist der Ankauf von Kabelschrott, da dieser einen hohen Anteil an wertvollem Kupfer enthält. Wir kaufen:

Abisolierte Kupferkabel
Gemischte Kabelreste
Industriekabel
Daten- und Stromkabel

Durch unsere Spezialisierung im Bereich Kabelrecycling erhalten Sie bei uns überdurchschnittlich gute Preise.

Autoentsorgung Beckum – Umweltgerecht und zertifiziert

Neben dem Metallankauf bieten wir auch eine professionelle Autoentsorgung in Beckum an. Wir kümmern uns um die fachgerechte Entsorgung von:

Schrottautos
Unfallfahrzeugen
Defekten PKW ohne TÜV

Unsere Leistungen im Überblick:

Kostenlose Abholung Ihres Fahrzeugs
Schnelle Terminvergabe
Zertifizierte Verwertung
Ausstellung eines Verwertungsnachweises

Damit sind Sie rechtlich auf der sicheren Seite und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz.

Motorrad-, Wohnwagen- und Rollerentsorgung in Beckum

Wir entsorgen nicht nur Autos, sondern auch andere Fahrzeuge:

Motorrad Entsorgung

Defekte oder alte Motorräder werden fachgerecht zerlegt und recycelt.

Wohnwagen Entsorgung

Wir übernehmen die vollständige Entsorgung inklusive Abbau und Abtransport.

Motorroller Entsorgung

Auch kleine Fahrzeuge wie Roller werden effizient und umweltfreundlich verwertet.

Altmetall verkaufen in Beckum – Einfach und lukrativ

Der Verkauf von Altmetallen ist bei uns besonders einfach gestaltet:

Kontakt aufnehmen – telefonisch oder online
Termin vereinbaren – flexibel nach Ihrem Zeitplan
Abholung vor Ort – inklusive Bewertung
Direkte Auszahlung – schnell und unkompliziert

Wir garantieren Ihnen eine transparente Abwicklung ohne versteckte Kosten.

Warum wir Ihr idealer Partner in Beckum sind Regionale Nähe

Als lokaler Anbieter sind wir schnell bei Ihnen vor Ort und bieten kurze Reaktionszeiten.

Erfahrung & Fachwissen

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich Schrottankauf und Recycling sorgt für eine professionelle Abwicklung.

Nachhaltigkeit

Wir setzen auf umweltfreundliche Prozesse und sorgen dafür, dass alle Materialien dem Recyclingkreislauf zugeführt werden.

Kundenorientierter Service

Ihre Zufriedenheit steht bei uns an erster Stelle – wir arbeiten zuverlässig, sauber und effizient.

Nachhaltige Schrottverwertung – Gut für Umwelt und Geldbeutel

Durch das Recycling von Metallen werden wertvolle Ressourcen geschont und Energie eingespart. Unsere Arbeit trägt aktiv dazu bei:

CO₂-Emissionen zu reduzieren
Rohstoffe wiederzuverwenden
Umweltbelastungen zu minimieren

So profitieren nicht nur Sie finanziell, sondern auch die Umwelt langfristig.

Jetzt Schrottabholung in Beckum anfragen

Wenn Sie Schrott verkaufen, Altmetall entsorgen oder ein Fahrzeug verschrotten möchten, sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner in Beckum.

Profitieren Sie von:

Top Preisen
Kostenloser Abholung
Schneller Abwicklung
Kompetentem Service

Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Die Klüngelskerle sind Ihr zuverlässiger Schrotthändler und Schrottsammler im Ruhrgebiet. Wir bieten professionelle Autoverschrottung, kostenlose Schrottabholung und fachgerechte Autoentsorgung – schnell, fair und umweltbewusst. Einfach anrufen, Termin vereinbaren, fertig. Ihr Schrott ist bei uns in guten Händen.

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