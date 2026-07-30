Schrottabholung Ahaus – Metallankauf & Altauto Verschrottung

Schrottankauf in Ahaus – Metall, Altfahrzeuge & Entrümpelung im Kreis Borken
Ahaus (PLZ 48683) liegt im Kreis Borken in Münsterland, an der Berkel und dem Berkel, zwischen Gronau, Vreden, Stadtlohn und Soest, und zählt mit rund 40.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 151 km² zu den kleinen Mittelstädten im südöstlichen Münsterland. Das Stadtgebiet gliedert sich in 6 Stadtteile: Ahaus-Kernstadt (historische Altstadt mit Stiftskirche St. Petri), Alstätte (mit der Burg Alstätte), Wüllen, Wessum (mit dem ehem. Kloster), Alstätte, Wüllen, Ottenstein und Ammeln. Die Stadt ist bekannt als Schlossstadt und Standort der Softwareindustrie (Tobit.Software/Gewerbe Ahaus).
Ahaus war bis zur Kreisreform 1975 selbst Kreisstadt und blickt auf eine lange Geschichte als Schlossstadt zurück – das barocke Wasserschloss Ahaus prägt bis heute das Stadtbild und beherbergt Kulturveranstaltungen und ein Museum. Die IT- und Softwarebranche, allen voran das ortsansässige Unternehmen Tobit.Software, hat Ahaus wirtschaftlich geprägt und ist bis heute ein bedeutender Arbeitgeber in der Region. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Ahauser Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Ahaus – von der Kernstadt bis in die Ortschaften Alstätte, Wessum und Ottenstein.
Schrott in Ahaus loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Ahaus vereint auf seinem Stadtgebiet Industrie, Handwerk und ländlich geprägte Ortschaften. In Handwerksbetrieben, Gewerbegebieten und privaten Haushalten in allen sechs Stadtteilen fällt regelmäßig Eisenschrott an. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Ahauser Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Ahaus finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Ahaus zu Tagespreisen
Ahaus' Wirtschaft wird geprägt durch IT- und Softwarebranche, Landwirtschaft und einen starken Mittelstand: Betriebe entlang der B 525 und im Gewerbegebiet Ahaus-Ost sowie Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen sechs Stadtteilen produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferer produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Alstätte mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Wüllen mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Wessum mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Ahaus nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Ahaus entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Ottenstein oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Ahauser Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen sechs Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Ahaus – von Ammeln im Westen bis Wessum im Osten. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Ahaus.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Kfz-Zulassungsstelle Kreis Borken müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Ahaus.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Ahaus.
In Ahaus finden sich historische Altbausubstanz rund um das Wasserschloss, Wohnhäuser aus der Nachkriegszeit in Alstätte und Wüllen sowie Industrie- und Gewerbeimmobilien im Gewerbegebiet Ahaus-Ost. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Ahaus bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Ahaus den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Ahaus – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Ahaus als Industrie- und Handwerksstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Der Software- und Gewerbestandort Ahaus zählt zu den flächenmäßig größten Städten im Kreis Borken. Rund um die Gewerbegebiete an der B 525 und im Bereich Ahaus-Ost haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Logistikunternehmen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Ortschaften Alstätte und Wüllen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/ahaus.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Ahaus
- Wann ist eine Schrottabholung in Ahaus für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Ahaus nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Ahauser Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Kreis Borken kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Ahaus möglich – auch in Außenbezirken wie Alstätte?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Alstätte, Wüllen oder Wessum. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um die Gewerbegebiete oder in Ahauser Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen im Kreis Borken übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr